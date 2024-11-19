Как формируют кортеж Токаева, рассказали в службе протокола президента

Заместитель начальника службы протокола президента Бакытжан Булегенов рассказал о том, как формируется кортеж главы государства во время его визитов.

Фрагмент разговора с замглавы службы протокола опубликовал в своем Telegram-канале журналист Адиль Балтабаев.

Находясь в Сербии, куда наш президент отправился в официальным визитом, он узнал о формировании кортежа.

Булегенов пояснил, что прежде всего отталкиваются о того, с каким визитом президент прибывает в страну.

Например, в Сербию Токаев прибыл с официальным визитом - он сопровождается значительным количеством автомобилей.

По словам Булегенова, сотрудники службы протокола президента заранее отправляются в страну прибытия, чтобы все подготовить.

Кортежи формируются с учетом оптимизации дорожного движения. Для этого применяются микроавтобусы, что позволяет уменьшить число автомобилей. Организация кортежа заключается в распределении машин и определении их очередности.

На момент прибытия члены делегации уже знают, в каком транспортном средстве они должны будут ехать.

Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Сербию вчера. В аэропорту Белграда его встретил Вучич.

Сегодня на площади перед Дворцом Сербии состоялась официальная церемония встречи главы государства Касым-Жомарта Токаева.

В честь прибытия президента Казахстана был выстроен почетный караул. После рапорта начальника почетного караула прозвучали гимны обеих стран, а также было произведено 10 артиллерийских залпов. Затем президенты представили друг другу членов официальных делегаций.

Президент Сербии Александр Вучич сообщил в соцсетях, что получил от президента Касым-Жомарта Токаева знаменитый алматинский апорт. Позже в Telegram-канале "Борт №1" подтвердили, что президент Токаев вручил в подарок Вучичу алматинский апорт.

Также сегодня глава государства Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом Сербии Александром Вучичем в узком формате.

В ходе совместного брифинга Касым-Жомарт Токаев пригласил своего сербского коллегу посетить Казахстан.