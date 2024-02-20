Президент Сербии позвонил Токаеву и пригласил в Белград

Состоялся телефонный разговор главы государства Касым-Жомарта Токаева с президентом Сербии Александром Вучичем, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"В ходе телефонного разговора, состоявшегося по инициативе сербской стороны, были обсуждены текущее состояние и перспективы развития политического и торгово-экономического сотрудничества. Выражена обоюдная заинтересованность сторон в укреплении деловых связей и реализации совместных инвестиционных проектов в области промышленности, сельского хозяйства, транспорта и логистики", – говорится в сообщении.

Также главы государств обменялись мнениями по ряду актуальных тем международной повестки дня, подтвердив готовность к продолжению конструктивного диалога по вопросам обеспечения устойчивого развития, продвижения глобального мира и безопасности.

Кроме того, президент Сербии пригласил Касым-Жомарта Токаева посетить с визитом Белград.

Добавим, что по информации на сайте президента Сербии, Александр Вучич родился 5 марта 1970 года в Белграде. В 1988 году окончил Земунскую гимназию, а в 1994 году – юридический факультет Белградского университета.

Он присоединился к Сербской радикальной партии в 1993 году. В том же году он был избран депутатом Национального собрания Республики Сербия в 1993 году, а в 1994 году был избран генеральным секретарем Сербской радикальной партии. Он оставался на этой должности до 2008 года.

Александр Вучич впервые вошел в правительство Сербии в 1998 году, заняв пост министра информации. В 2012 году он стал министром обороны. После победы Сербской прогрессивной партии на выборах, состоявшихся в марте 2014 года, он был избран премьер-министром страны.

А в апреле 2017 года Александр Вучич победил на президентских выборах.