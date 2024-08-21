Сколько премий в год положено работающим в Казахстане по закону

Вице-министр труда и социальной защиты населения Акмади Сарбасов ответил на вопрос, сколько премий ежегодно положено казахстанцам, передает корреспондент NUR.KZ.

Акмади Сарбасов сообщил, что в рамках законодательства есть заработная, основная часть, и переменная часть.

"В совокупности там есть соответствующая доля, которая рекомендуется для применения работодателем. Что касается переменной части, премии определяются непосредственно работодателем. Если у них система оплаты труда в рамках коллективного договора, то во взаимодействии с представителями работников.

В данном случае трудовое законодательство не ограничивает максимальное назначение выплат, которые приурочены к праздничным датам, либо премии по результатам работы. Это все регламентируется в соответствии с системой оплаты труда непосредственно самим работодателем", - отметил вице-министр.

Добавим, также сегодня Акмади Сарбасов прокомментировал вопрос касательно возможного дополнительного выходного дня, потерянного из-за переноса даты Курбан айт.

"(...) у нас в Трудовом кодексе определены два дня - это Курбан айт и Рождество. Эти дни являются выходными, но они не являются государственными и национальными праздниками. Соответственно, эти дни не переносятся. Их определяет не государство, а духовные управления мусульман и христиан", - пояснил спикер.

Также ранее стало известно, что с 1 сентября при Министерстве труда и соцзащиты Казахстана начнет работать Комитет государственной инспекции труда. По словам вице-министра, это позволит усилить государственный контроль за соблюдением трудового законодательства и защиту трудовых прав работников.