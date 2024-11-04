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Казахстанцев эвакуировали из Ливана

Опубликовано:

Ливан
Ливан. Фото: Etienne Torbey/Getty Images

В связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке казахстанцев эвакуировали из Ливана, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства республики.

"В связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке, по поручению президента Касым-Жомарта Токаева, а также при содействии соответствующих государственных органов Казахстана из Ливана были эвакуированы граждане РК и члены их семей.

Данная операция была осуществлена через города Стамбул и Дубай, в результате которой с 17 по 31 октября 2024 года из Бейрута в Астану и Алматы благополучно вернулся 41 человек", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Отмечается, что эвакуация была проведена в целях защиты прав и интересов казахстанцев, оказавшихся в зоне боевых действий.

Ранее в Минобороны Казахстана рассказали о ситуации с казахстанскими миротворцами в Ливане после того, как в ООН заявили, что ЦАХАЛ ворвался на позиции миротворческого контингента на юге страны.

Напомним, боевые действия в районе "голубой линии" активизировались год назад. Эскалация началась после того, как в результате нападений под руководством ХАМАС в Израиле погибли более 1000 человек и еще 250 были взяты в заложники в Газе.

Последовавшая за этим война в анклаве привела к гуманитарному кризису. По состоянию на 1 октября в Газе погибли почти 42 тысячи человек, более 200 гуманитарных сотрудников и почти 200 журналистов.

30 сентября этого года Армия обороны Израиля уведомила ВСООНЛ о своем намерении предпринять ограниченное наземное вторжение в Ливан.

В октябре сообщалось, что по меньшей мере 21 человек погиб в результате израильского авиаудара на севере Ливана.

В середине октября, как сообщает Русская служба BBC, ЦАХАЛ атаковал объекты в Бейруте, на юге Ливана и в долине Бекаа. Целями ударов стали отделения альтернативной банковской системы "Ассоциация Аль-Кард Аль-Хасан", которая, по мнению Израиля и США, управляется "Хезболлой" для финансирования ее операций. У нее более 30 филиалов по всему Ливану, в том числе 15 в густонаселенных районах центрального Бейрута и его пригородах.

По данным спутниковых радаров, полученным Би-би-си, израильская кампания бомбардировок Ливана за две недели нанесла зданиям больше ущерба, чем за год приграничных боев с "Хезболлой".

Согласно этим данным, в Ливане в период со 2 по 14 октября 2024 года были повреждены или разрушены более 3600 зданий, что составляет около 54% от общего объема ущерба с момента начала трансграничных боевых действий между Израилем и "Хезболлой" через день после атак ХАМАС 7 октября 2023 года.

Также в результате серии израильских ударов по зданиям на юге Берута 27 сентября погиб лидер "Хезболлы" Хасан Насралла.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2182523-kazahstancev-evakuirovali-iz-livana/

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