Удар по деревне на севере Ливана: более 20 погибших

По меньшей мере 21 человек погиб в результате израильского авиаудара на севере Ливана, сообщили власти страны.

По данным ливанского Минздрава, удар был нанесен по деревне Айту, в которой проживают преимущественно христиане.

Это место находится достаточно далеко от Бейрута и других районов, по которым израильская армия обычно наносит удары.

По сообщениям с места событий, в результате удара был полностью разрушен жилой дом, в котором, по данным местных жителей, проживали семьи, недавно переехавшие на север с юга Ливана.

Израиль этот удар пока не комментировал, но в понедельник премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху пообещал "продолжать наносить удары по "Хезболле" по всему Ливану".

Он сделал это заявление во время визита на военную базу на севере Израиля, где в результате атаки беспилотника "Хезболлы" в воскресенье погибли четыре израильских солдата и несколько десятков получили ранения.

Это стало крупнейшей атакой ливанской группировки на Израиль за последний год.

По словам боевиков, нападение стало ответом на удары по Ливану, которые, по данным местных властей, унесли жизни почти 1700 человек.

Израильские власти, тем временем, продолжают выяснять, как дрон "Хезболлы" смог преодолеть системы ПВО и поразить базу к югу от Хайфы.

Как писало накануне издание Times of Israel со ссылкой на предварительные данные расследования, "Хезболла" запустила два беспилотника со стороны Средиземного моря.

Оба дрона были отслежены израильскими радарами, и один был сбит у побережья к северу от Хайфы, однако второй предположительно пропал с радаров из-за того, что летел очень близко к земле.

"Хезболла" обещала новые нападения, если Израиль продолжит операцию в Ливане.

Армия обороны Израиля сообщила вечером в понедельник, что за сутки боевики запустили около 115 снарядов в сторону Израиля.

Жители деревни Айту на севере Ливана сказали журналистам, что перед ударом не было никакого предупреждения, лишь один мощный взрыв.

По их словам, несколько семей, перемещенных из-за войны на юге, недавно переехали в деревню, а дом, который пострадал больше всего, был сдан в аренду новым жильцам всего две недели назад.

Кем были жители дома — неизвестно. Удар был настолько мощным, что для идентификации останков потребуется анализ ДНК, заявили местные власти.

Источник в ливанских службах безопасности сообщил AFP, что здание "подверглось нападению вскоре после того, как туда прибыл мужчина на автомобиле".

Ливанские СМИ, в частности, радиостанция Voice of Lebanon, сообщали, что среди погибших мог быть член "Хезболлы", который переехал в деревню вместе с родственниками из приграничного района на юге Ливана.