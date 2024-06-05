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Дархан Абдикаримов возглавил один из комитетов Минсельхоза Казахстана

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Дархан Абдикаримов
Дархан Абдикаримов. Фото: gov.kz

Председателем Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК назначен Дархан Абдикаримов, передает NUR.KZ со ссылкой на министерство.

Как сообщается на официальном сайте министерства сельского хозяйства РК, Абдикаримов Дархан Есентемирович родился в 1969 году в Костанае.

В 1994 году окончил Костанайский сельскохозяйственный институт по специальности "Агрономия", в 2016 году - Костанайский инженерно-экономический университет им. М. Дулатова по специальности "Экономика".

Трудовую деятельность начал в 1986 году рабочим совхоза Наурзумского района Костанайской области.

В 2000-2005 годы работал ведущим специалистом - фитосанитарным инспектором Наурзумского районного территориального управления Костанайской области МСХ РК,

2005 год - начальник отдела сельского хозяйства и земельных отношений аппарата акима Наурзумского района Костанайской области.

2006 - 2010 годы - директор Наурзумского районного филиала государственного учреждения «Республиканский методический центр фитосанитарной диагностики и прогнозов» Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК.

2010 - 2014 годы - руководитель отдела государственной инспекции защиты растений Костанайской областной территориальной инспекции Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК.

2014 - 2017 годы - заместитель руководителя Костанайской областной территориальной инспекции Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК.

С 2017 по 2018 год - руководитель управления сельского хозяйства акимата Костанайской области.

С 2021 по 2024 год - руководитель Костанайской областной территориальной инспекции Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК.

До назначения занимал должность заместителя председателя Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2112309-darhan-abdikarimov-vozglavil-odin-iz-komitetov-minselhoza-kazahstana/

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