Дархан Абдикаримов возглавил один из комитетов Минсельхоза Казахстана
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Председателем Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК назначен Дархан Абдикаримов, передает NUR.KZ со ссылкой на министерство.
Как сообщается на официальном сайте министерства сельского хозяйства РК, Абдикаримов Дархан Есентемирович родился в 1969 году в Костанае.
В 1994 году окончил Костанайский сельскохозяйственный институт по специальности "Агрономия", в 2016 году - Костанайский инженерно-экономический университет им. М. Дулатова по специальности "Экономика".
Трудовую деятельность начал в 1986 году рабочим совхоза Наурзумского района Костанайской области.
В 2000-2005 годы работал ведущим специалистом - фитосанитарным инспектором Наурзумского районного территориального управления Костанайской области МСХ РК,
2005 год - начальник отдела сельского хозяйства и земельных отношений аппарата акима Наурзумского района Костанайской области.
2006 - 2010 годы - директор Наурзумского районного филиала государственного учреждения «Республиканский методический центр фитосанитарной диагностики и прогнозов» Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК.
2010 - 2014 годы - руководитель отдела государственной инспекции защиты растений Костанайской областной территориальной инспекции Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК.
2014 - 2017 годы - заместитель руководителя Костанайской областной территориальной инспекции Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК.
С 2017 по 2018 год - руководитель управления сельского хозяйства акимата Костанайской области.
С 2021 по 2024 год - руководитель Костанайской областной территориальной инспекции Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК.
До назначения занимал должность заместителя председателя Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2112309-darhan-abdikarimov-vozglavil-odin-iz-komitetov-minselhoza-kazahstana/