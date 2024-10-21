Top.Mail.Ru
Политика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Вы перестанете меня ругать": аким Караганды обратился к жителям города

Опубликовано:

Мейрам Кожухов
Мейрам Кожухов. Фото: instagram.com/qaragandy_akimdigi

Аким Караганды Мейрам Кожухов опубликовал пост в Instagram и анонсировал важное для жителей города событие. При этом пост градональник начал весьма интригующе, передает NUR.KZ.

Аким Караганды сообщил, что в городе почти завершен капитальный ремонт дороги по улице Четская, чего он ждал не меньше, чем сами горожане.

"Ура! Свершилось! Ну что, друзья, я очень рад, что уже завтра вы перестанете меня ругать! Этого я ждал даже больше, чем вы. Мы почти закончили капитальный ремонт по ул. Четская. Я рад, очень", - отметил в своем посте аким.

Ранее, по словам Мейрама Кожухова, был уже проведен ремонт и открыт проезд на участке от кольца ул. Дюсембекова до пр. Бухар Жырау.

"По остальным объясню, почему задержались. Во-первых, очень большая протяженность - 4,5 км. Это очень много для одного летнего сезона. При том, что реализация такого проекта, при условии нашего климата и по заключению государственной экспертизы, занимает 20 месяцев.

Во-вторых, под дорогой мы обнаружили очень много сетей, которые не были видны при первичном обследовании. Пришлось переносить их за дорогу, чтобы в дальнейшем, при возможной аварийности, не пришлось рушить новое полотно. В-третьих, много времени заняли работы по переводу двух надземных тепловых компенсаторов в подземный. В-четвертых, мы обустроили новую ливневую систему. В-пятых, мы провели работы по переустройству перекрестков и провели новую линию наружного освещения", - добавил он.

На следующий год, по словам Кожухова, останутся только работы по благоустройству тротуаров в Караганде.

Стоит отметить, что аким Караганды - активный пользователь соцсети и о своей работе зачастую рассказывает в Instagram. Так, к примеру, недавно Мейрам Кожухов обратился к жителям с вопросом о судьбе заброшенного Дворца культуры в Федоровке, предложив обсудить его восстановление или строительство нового объекта.

В начале октября Кожухов также отреагировал на сообщения горожан о том, что в некоторых домах до сих пор нет отопления, опубликовав пост в соцсети.

Аким Караганды также ранее рассказывал, что его страшно злит.

Ранее сообщалось, что в Караганде продолжается реконструкция пешеходных зон на проспекте Бухар жырау. Рабочие добрались до 45 квартала, однако жители остались крайне недовольны укладкой брусчатки на территории остановки. В районном акимате пояснили, что уклон был сделан для обеспечения стабильного водоотведения с территории остановочного павильона, что повторяет изначальную вертикальную планировку.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2176577-vy-perestanete-menya-rugat-akim-karagandy-obratilsya-k-zhitelyam-goroda/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie