"Вы перестанете меня ругать": аким Караганды обратился к жителям города

Аким Караганды Мейрам Кожухов опубликовал пост в Instagram и анонсировал важное для жителей города событие. При этом пост градональник начал весьма интригующе, передает NUR.KZ.

Аким Караганды сообщил, что в городе почти завершен капитальный ремонт дороги по улице Четская, чего он ждал не меньше, чем сами горожане.

"Ура! Свершилось! Ну что, друзья, я очень рад, что уже завтра вы перестанете меня ругать! Этого я ждал даже больше, чем вы. Мы почти закончили капитальный ремонт по ул. Четская. Я рад, очень", - отметил в своем посте аким.

Ранее, по словам Мейрама Кожухова, был уже проведен ремонт и открыт проезд на участке от кольца ул. Дюсембекова до пр. Бухар Жырау.

"По остальным объясню, почему задержались. Во-первых, очень большая протяженность - 4,5 км. Это очень много для одного летнего сезона. При том, что реализация такого проекта, при условии нашего климата и по заключению государственной экспертизы, занимает 20 месяцев.

Во-вторых, под дорогой мы обнаружили очень много сетей, которые не были видны при первичном обследовании. Пришлось переносить их за дорогу, чтобы в дальнейшем, при возможной аварийности, не пришлось рушить новое полотно. В-третьих, много времени заняли работы по переводу двух надземных тепловых компенсаторов в подземный. В-четвертых, мы обустроили новую ливневую систему. В-пятых, мы провели работы по переустройству перекрестков и провели новую линию наружного освещения", - добавил он.

На следующий год, по словам Кожухова, останутся только работы по благоустройству тротуаров в Караганде.

Стоит отметить, что аким Караганды - активный пользователь соцсети и о своей работе зачастую рассказывает в Instagram. Так, к примеру, недавно Мейрам Кожухов обратился к жителям с вопросом о судьбе заброшенного Дворца культуры в Федоровке, предложив обсудить его восстановление или строительство нового объекта.

В начале октября Кожухов также отреагировал на сообщения горожан о том, что в некоторых домах до сих пор нет отопления, опубликовав пост в соцсети.

Аким Караганды также ранее рассказывал, что его страшно злит.

Ранее сообщалось, что в Караганде продолжается реконструкция пешеходных зон на проспекте Бухар жырау. Рабочие добрались до 45 квартала, однако жители остались крайне недовольны укладкой брусчатки на территории остановки. В районном акимате пояснили, что уклон был сделан для обеспечения стабильного водоотведения с территории остановочного павильона, что повторяет изначальную вертикальную планировку.