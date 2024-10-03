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Аким Караганды: Если у вас до сих пор нет тепла, то вопросы уже не к нам

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Отопление в доме
Батарея. Иллюстративное фото: Lazy_Bear/Getty Images

Аким Караганды Мейрам Кожухов отреагировал на сообщения горожан о том, что в некоторых домах до сих пор нет отопления, передает NUR.KZ со ссылкой на градоначальника.

Как говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте главы города в Instagram, отопление доведено практически до всех домов.

"Если у вас до сих пор нет тепла, то вопросы уже не к нам, а к председателям КСК или к старшим по дому. Скорее всего, попросту еще не открыли задвижку, либо ваш дом попросту не готов", — пояснил Мейрам Кожухов.

Аким отметил, что только три дома не подключены к отоплению.

"Почему я сказал, что практически до всех домов доведено, поясню. Есть у нас 3 дома, до которых мы тепло еще не довели - это дома 1, 5, 5/1 по ул. Карбышева. Как вы знаете, тут была полная реконструкция тепловых сетей, но с работами мы чуть опаздываем", - написал глава города, добавив, что все работы будут завершены до 6 октября.

Ранее сообщалось, что в Астане начался отопительный сезон - с 24 сентября стартовала поэтапная подача тепла в жилые дома. Полное подключение всех объектов по городу планировалась в течение двух-трех последующих дней. Ранее к отоплению подключали социальные объекты по их заявкам (школы, детские сады, поликлиники).

Помимо этого, отопительный сезон также стартовал в городе Кокшетау. В первую очередь подключаются социально значимые объекты, то есть школы, детские сады и учреждения здравоохранения. Вслед за этим - многоэтажные жилые дома.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2169285-akim-karagandy-esli-u-vas-do-sih-por-net-tepla-to-voprosy-uzhe-ne-k-nam/

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