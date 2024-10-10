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"Посоветуйте, что мне делать?": аким Караганды обратился к жителям (видео)

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Мейрам Кожухов
Мейрам Кожухов. Кадр из видео: instagram.com/meiram_kozhukhov

Аким Караганды Мейрам Кожухов обратился к жителям с вопросом о судьбе заброшенного Дворца культуры в Федоровке, предложив обсудить его восстановление или строительство нового объекта, передает NUR.KZ со ссылкой на градоначальника.

На своей официальной странице в Instagram Мейрам Кожухов отметил, что жители давно обращаются с предложениями вернуть заброшенное здание Дворца культуры по адресу: ул. Юбилейная, 78, построенное в 1952 году, в коммунальную собственность для его восстановления.

"Посоветуйте, что мне делать? Долгое время со мной люди общались, давали предложения, чтобы вот этот объект забрали в коммунальную собственность и этот объект восстановить", — сообщил аким.

По его словам, администрация города нашла владельцев здания и достигла с ними точек соприкосновения относительно передачи или продажи объекта. Однако текущее состояние здания вызывает опасения.

"Мы нашли хозяев, нашли точки соприкосновения с ними, и сейчас они готовы либо передать, либо продать его. Но само состояние, до которого они его довели, и положение, в котором оно сейчас находится, вызывают у меня опасения", - отметил Мейрам Кожухов.

Аким предложил жителям принять совместное решение о дальнейших действиях: восстановить существующее здание или рассмотреть возможность строительства нового объекта.

"Поэтому я хотел бы с вами посоветоваться. Надо решить, нужно ли оно нам, нужно ли его восстанавливать. Либо искать другой земельный участок и строить какой-то другой объект на этой территории", - обратился к жителям Мейрам Кожухов.

Ранее сообщалось, что в Караганде продолжается реконструкция пешеходных зон на проспекте Бухар жырау. Рабочие добрались до 45 квартала, однако жители остались крайне недовольны укладкой брусчатки на территории остановки. В районном акимате пояснили, что уклон был сделан для обеспечения стабильного водоотведения с территории остановочного павильона, что повторяет изначальную вертикальную планировку.

Помимо этого, в Карагандинской области для поддержки малого и среднего бизнеса начали строительство 3-х малых промышленных зон: 2 создают в Караганде, 1 - в Сарани. Регион активно наращивает объемы обрабатывающей промышленности, с начала года выпущено продукции почти на 2 трлн тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2172438-posovetuyte-chto-mne-delat-akim-karagandy-obratilsya-k-zhitelyam-video/

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