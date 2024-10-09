"Что они делают?": карагандинцы заявили о полном абсурде (видео)

В Караганде продолжается реконструкция пешеходных зон на проспекте Бухар жырау. Рабочие добрались до 45 квартала, однако жители остались крайне недовольны укладкой брусчатки на территории остановки, передает ekaraganda.kz.

Карагандинцы были шокированы тем, что подрядчик уложил брусчатку на территории остановки с уклоном.

"На 45 квартале творится полный абсурд. Подрядчики по всему Бухар жырау меняют брусчатку на новую. Ладно, с этим мы смирились. Пусть будет красиво, в едином стиле, хорошо. Они поднимают уровень тротуара на один уровень с бордюром. И это тоже гуд! Правильно, согласен, это для удобства, потому что раньше приходилось этот бордюр перешагивать, а некоторые люди спотыкались в спешке.

Но что они делают на 45?! Взяли и посреди остановки сделали яму. Там после дождя будет лужа, куда со всей остановки вода будет стекаться. А зимой будет гололед. Они что, совсем головой не думали, когда это делали? Вы же боритесь с лужами, а не создаете их. Приезжайте сами и посмотрите. И акима района возьмите с собой, который отчитался, что все исправили, но ничего на самом деле не исправили", - написал один из жителей города в соцсети.

В районном акимате пояснили, что уклон брусчатки был сделан для обеспечения стабильного водоотведения с территории остановочного павильона, что повторяет изначальную вертикальную планировку. Другие варианты уклона невозможны, так как территория остановки принадлежит частному лицу.

"Перед остановкой "45 квартал" замене подлежит брусчатка на участке вдоль дороги по основному тротуарному маршруту. Понижение уровня предусмотрено для стабильного водоотведения осадков с территории остановочного павильона, что повторяет изначальную вертикальную планировку. Другие варианты уклона невозможны ввиду того, что остановочный павильон и территория до зданий принадлежит частному лицу", - пояснили в акимате.

Отмечается, что подобный уклон также можно увидеть на улице Язева, где идут работы по реконструкции пешеходных зон.

Ранее сообщалось, что ремонтные работы на автомобильной дороге Привокзальной площади Караганды подходят к завершению. Ремонт начался 3 октября. Власти подчеркнули, что завершение работ и открытие проезда ожидается в срок - 10 октября.

Также в Карагандинской области завершен средний ремонт 7-километрового участка автодороги Астана - Кабанбай батыра - Нура - Темиртау от поселка Нура до границы с Акмолинской областью.

А в Шетском районе Карагандинской области потребовался ремонт дороге, которую заасфальтировали всего год назад за 2 миллиарда тенге. Местные жители заявили, что асфальт буквально рассыпается на глазах.