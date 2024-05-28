"Скоро стану серебристым блондином": аким Караганды рассказал, что его страшно злит

Аким Караганды Мейрам Кожухов осмотрел текущий ремонт автодороги. Глава города не смог сдержать эмоций и поругался с подрядчиком из-за сроков и темпов работы, передает NUR.KZ.

Видео с инспекцией главы города появилось в его официальном аккаунте в Instagram.

Аким осмотрел, как продвигается ремонт автодороги по улице Четская. Планируется отремонтировать 4,5 км от начала Федоровского путепровода до кольца по улице Волочаевская.

Работа идет участками, сейчас от кольца до Бухар-Жырау приступили к устройству дорожного полотна, демонтируют бетонные опоры освещения, обустраивают ливневку. От моста до Бытовой улицы и в сторону улицы Молокова снимается слой старого покрытия.

"Где работа? Говорю: вот сейчас где работа? Эта улица - разгрузочная по грузовому транспорту. Она разгружает Бухар-Жырау. Здесь нужно день и ночь работать. Вы когда-нибудь научитесь ночью работать? Или хотя бы до 11 ночи. Почему работа опять идет в свободном графике? В пять часов здесь никого нет уже. Я буду с работы выезжать как обычно - в девять, в полдевятого, буду сюда приезжать. И вот попробуйте только здесь не быть! Чтоб завтра же здесь стояли и работали!" - ругался Мейрам Кожухов.

Аким предложил открывать дорогу частями для удобства горожан. Также он высказал сомнение, что подрядчик успеет справиться со всей работой.

"Ты большой участок чересчур взял на себя. Ты не вытянешь его так. Ты роешь у меня по Волочаевской, будешь сейчас снимать по Четской, здесь закрываешь, еще и Федоровский мост хочешь закрыть", - отметил глава города.

Также аким подчеркнул, что перекрыть полностью Федоровский мост не представляется возможным - необходима работа хотя бы одной полосы.

"Ребята, вы поймите, вы мне полностью парализуете эту часть города. Это очень важная дорога. Должно быть так, чтобы к нам претензий не было. Чтобы мы в субботу и воскресенье работали, чтобы допоздна работали. Если шуметь будете, то с жителями переговорим. Они сами же домой проехать не могут. По Молокова и так было не проехать, потому что там рынок, а теперь весь транспортный поток по этой улице идет", - пояснил Мейрам Кожухов.

Аким заявил, что планирует приезжать на место ремонта раз в два дня.

"Вы себе здесь комфортные условия не делайте. Если я вам дал улицу перекрыть, это не значит, что все лето можно здесь торчать. Поссоримся - потом не обижайтесь", - заверил градоначальник.

Он отметил, что такой важный участок в городе перекрыли, чтобы расширить его до четырех полос, и пообещал, что впредь тут не будет пробок.

"Иногда приходится ссориться. Без этого никак. Страшно злюсь, когда медленно идет работа, срывают сроки, невовремя привозят материал и прочее, прочее, прочее. Так злюсь, что скоро стану совсем серебристым блондином", - заявил аким.

Он потребовал у подрядчика обозначения точных сроков выполнения работ и в целом ускорения ремонта.

"В общем, будем торопить, заставлять подрядчика работать оперативнее. На контроле", - заключил Мейрам Кожухов.

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