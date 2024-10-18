Заехавшего на служебном авто за хлебом районного замакима наказали в СКО

В СКО наказали заместителя акима района за то, что та заехала за хлебом в магазин на служебном авто, а также припарковалась в неположенном месте, передает Петропавловск.news.

По данным издания, инцидент произошел еще 28 августа.

Сообщается, что вечером заместитель акима Кызылжарского района Алма Нургалиева, заехав в магазин на служебном авто, припарковала в неположенном месте. Это увидел прохожий и начал снимать видео, в котором возмутился, что обычным людям парковка здесь запрещена, и за это положен штраф.

Дело дошло до совета по этике. На заседании чиновница свою вину полностью признала и пояснила, что, когда ехала домой, решила заехать в магазин за хлебом. Припарковавшись за другими машинами, она не заметила запрещающий знак.

При этом Нургалиева просила принять во внимание тот факт, что действия происходили в период паводка, когда все работали в режиме нон-стоп. После посещения магазина ей якобы пришлось проехать в Петропавловск, чтобы принять дома в новом микрорайоне Бирлик, которые планировали передать пострадавшим от паводка жителям района.

На Совете по этике также было отмечено, что женщина работает на госслужбе больше 20 лет и исполняет обязанности сразу двух акимов района, так как в районе большая текучка кадров.

"Мы не карательный орган. Мы рассматриваем дела, дискредитирующие госслужащих. Никому не позволено на служебной машине ездить в личных целях и возить близких и родственников. Считаю, что нужно подойти более принципиально, объективно. Если факт имел место, человек должен быть наказан", - сказал председатель Совета по этике Ержан Карымсаков.

Он предложил за данное правонарушение рекомендовать назначить Алме Нургалиевой взыскание в виде строгого выговора, так как она является уполномоченным по этике. И в ее работу входит как раз искоренение и недопущение подобных фактов.

Однако большинством голосов было рекомендовано обойтись замечанием.

В феврале мы писали о случае, когда казахстанская чиновница на служебном авто поехала в священное место, чтобы накрыть стол.

В декабре прошлого года в области Ұлытау руководителя управления культуры обвинили в аварии на новом служебном автомобиле и попытке скрыть этот факт. В акимате региона, как оказалось, узнали о возможном ДТП из соцсетей. Информация была направлена в Департамент по делам госслужбы по области Ұлытау.

Осенью прошлого года совет по этике Павлодарской области рекомендовал наказать чиновницу за личную поездку на служебном авто. Госслужащая же заявила, что ездила по общественным делам.

В начале года стало известно, что в Семее государственных служащих подозревают в использовании служебных автомобилей в личных целях. Проверка началась после обращений местных жителей и компаний. Сообщалось, что авто чиновников были замечены возле саун и ресторанов.