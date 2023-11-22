Наказать чиновницу за нерабочую поездку на служебном авто предложили в Павлодарской области

Совет по этике Павлодарской области рекомендовал наказать чиновницу за личную поездку на служебном авто. Госслужащая же заявила, что ездила по общественным делам, передает Pavlodarnews.kz.

Как пишет издание, речь идет о главе территориальной инспекции района Теренколь в агропромышленном комплексе. Она была доверенным лицом одного из кандидатов в акимы Железинского района.

В день выборов в областной департамент Агентства РК по делам госслужбы позвонил неизвестный и сообщил, что автомобиль главы инспекции был замечен в соседнем районе.

"5 ноября, являясь доверенным лицом, находилась в Железинском районе. Из района Теренколь я добралась, использовав госимущество – автотранспорт. Цель моя была общественная", – пояснила чиновница.

Госслужащая признала, что обратилась в бухгалтерию своей организации, где ей предоставили счет на оплату амортизации служебного авто и зарплату водителя за один рабочий день. Однако чиновница уверяет, что не преследовала никакой личной выгоды от поездки.

По данным издания, женщина руководит районной инспекцией района Теренколь второй год, стаж на госслужбе – восемь лет. Дисциплинарных взысканий ранее не имела.

Мнения по поводу наказания за использование авто в неслужебных целях разделились, пишет издание. В итоге совет по этике рекомендовал объявить госслужащей выговор.

Напомним, в прошлом месяце строгий выговор был вынесен заместителю акима Павлодара за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей. Причиной послужило уличение в коррупции двух сотрудников акимата.

А на прошлой неделе в Экибастузе выговор за ослабление контроля при организации государственных закупок получила директор школы, а специалист управления образования получил строгий выговор за нарушение правил проведения госзакупок. Причиной стали лоты для ремонта школы на сайте госзакупок.