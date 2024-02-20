Казахстанская чиновница на служебном авто поехала в священное место, чтобы накрыть стол

Глава отдела акимата Щербактинского района отправилась на служебном авто к мавзолею Габдул Уахит хазрета, чтобы накрыть стол к совещанию. Это стало поводом для проверки, передает корреспондент NUR.KZ.

На Совете по этике рассмотрели вопрос использования руководителем отдела предпринимательства и сельского хозяйства акимата Щербактинского района служебного автомобиля в личных целях.

Проверяющие установили, что вместе с коллегами Сымбат Шахметова 5 января отправилась к мавзолею. Там они накрывали стол, готовили кушать, что больше похоже на отдых, а не на работу.

"Я не согласна. Печку не топила, я не готовила. Я занималась подготовкой помещения, осматривала территорию мавзолея и планировала развитие конного туризма. Конные соревнования у нас 3 февраля прошли", - ответила членам Совета по этике глава отдела районного акимата.

Чиновница пояснила, что выезжала к мавзолею по поручению заместителя акима района. Уверяет, встреча была исключительно рабочая. Между тем председатель Совета по этике отметил, что все ее коллеги уже ранее наказаны за застолье.

"Говорит, что была подготовка к совещанию. О каком совещании мы можем говорить, я и акиму района сказал: "Какое совещание?!" Совещание проводится в деловой служебной обстановке, а не на святых местах. Тем более, что там в комнате 4 стола - вот она, подготовка реальная. А то, что вы говорите, что это было поручение. Подготовка обеда в ваш функционал не входит", - пояснил руководитель Департамента Агентства по делам госслужбы по Павлодарской области Ержан Карымсаков.

Учитывая проведенное застолье и привлечение других участников "совещания", члены Совета по этике единогласно пришли к мнению, что Сымбат Шахметовой нужно сделать выговор за использование служебного авто в личных целях.

Ранее на коллегии в Агентстве по делам госслужбы рассказали о мерах, принятых для сохранения "баланса между семьей и карьерой" у казахстанских госслужащих. Так, определенная категория чиновников получила возможность работать дистанционно либо используя гибкий график. 234 госслужащим предоставили дополнительные часы отдыха.

А в начале года в Семее государственных служащих заподозрили в использовании служебных автомобилей в личных целях. Проверка началась после обращений местных жителей и компаний. Свидетели зафиксировали данные случаи на видео, демонстрируя, как машины были припаркованы возле бань, саун, кафе и ресторанов.

В декабре прошлого года в области Ұлытау руководителя управления культуры обвинили в аварии на новом служебном автомобиле и попытке скрыть этот факт. В акимате региона, как оказалось, узнали о возможном ДТП из соцсетей. Информация была направлена в Департамент по делам госслужбы по области Ұлытау.