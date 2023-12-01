Высокопоставленный чиновник оказался замешан в скандале в области Ұлытау

В области Ұлытау руководителя управления культуры обвинили в том, что он разбил новый служебный автомобиль и пытался скрыть этот факт. Скандальную информацию прокомментировали в акимате и ДП региона, передает NUR.KZ.

О случившемся ДТП в написал один из жителей региона. По его данным, чиновник устроил аварию в выходной день, а при обращении в медучреждение заявил о падении с лошади. При этом он якобы спрятал разбитую служебную машину в частный гараж.

"За Ануаром Омаром, как руководителем одного из областных управлений, зарегистрированы два служебных автомобиля. Они приобретены совсем недавно, только в конце августа 2023 года. На их приобретение выделили из бюджета 24 миллиона 600 тысяч народных тенге.

Конкретно авто, "убитое" Ануаром Омаром, Kia Sportage, приобретено за 13 млн 190 тысяч тенге менее трех месяцев назад", - пишет автор поста.

Между тем в акимате области Ұлытау, как оказалось, узнали о возможной аварии с участием чиновника из соцсетей. В ведомстве сообщили, что информация о возможном нарушении этических норм госслужащим направлена в Департамент по делам госслужбы по области Ұлытау.

"Публикация касательно возможных нарушений в действиях первого руководителя Управления культуры, развития языков и архивного дела области Ұлытау Ануара Омара обнаружена в ходе мониторинга СМИ.

Размещенная информация может являться основанием для проведения служебного расследования. В связи с этим аппарат акима области Ұлытау перенаправил сведения в Департамент по делам государственной службы по области Ұлытау", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Аналогичный комментарий дали и в пресс-службе ДП области Ұлытау. В ведомстве заверили, что о возможном ДТП узнали из публикаций в соцсетях.

"По указанному ДТП сообщений и заявлений в территориальные подразделения ДП области Ұлытау не поступало. 23 ноября по следам публикаций на странице в Facebook о совершенном ДТП c участием работника акимата области произведена регистрация в Книге учета информации ДП области Ұлытау.

24 ноября по указанному факту отделом полиции Улытауского района возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст.610 КоАП "Нарушение водителями транспортных средств ПДД, повлекшее повреждение транспортных средств, причинившее материальный ущерб". Действиям участников административного производства будет дана правовая оценка", - подчеркнули в ведомстве.

По информации официального сайта Управления культуры, развития языков и архивного дела области Ұлытау, Ануар Омар родился 13 июня 1968 года.

В 1998 году окончил Жезказганский университет им. Байконурова по специальности "учитель казахского языка и литературы в русской школе", в 2006 году - Карагандинский государственный университет им. Букетова по специальности "юрист", в 2010 году - Казахский университет путей сообщения по специальности "бакалавр экономики".

Трудовую деятельность начал с 1985 года трактористом совхоза Урожайный. Затем работал бетонщиком, корреспондентом в газете, учителем, директором филармонии, заместителем акима Сатпаева, заместителем главного редактора в газете, был также акимом Сатпаева и Улытауского района.

До назначения на нынешнюю должность занимал пост директора ТОО "Редакция газеты "Сарыарка", главного редактора газеты "SARYARQA".