Служебные авто чиновников заметили возле саун и ресторанов в Семее

В Семее государственных служащих подозревают в использовании служебных автомобилей в личных целях. Проверка началась после обращений местных жителей и компаний, передает Abainewskz.

Как сообщает Telegram-канал издания со ссылкой на Департамент Агентства РК по делам государственной службы по области Абай, за последние два месяца поступило более 10 обращений от физических и юридических лиц по фактам использования государственными служащими служебного транспорта, принадлежащего госорганам, в личных целях вне рабочего времени.

"В полученных заявлениях отмечены факты использования служебных транспортных средств в выходные и праздничные дни по Семею и районам. Свидетели зафиксировали данные случаи на видео, демонстрируя, как автомобили были припаркованы возле бань, саун, кафе, ресторанов и так далее", - пояснили в ведомстве.

Департамент направил письменные запросы в ДП области Абай и другие компетентные госорганы, чтобы выяснить, какие государственные учреждения используют служебные автомобили вне рабочего времени.

"По результатам рассмотрения жалоб департаментом будут предприняты меры в соответствии с законом и будет рассмотрен вопрос о дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц. Государственное имущество должно использоваться только по назначению. Совершение противозаконных действий со стороны госслужащих вызывает негативное отношение общества и приводит к утрате доверия населения к органам государственной власти", - добавили в ведомстве.

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