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Токаев дал ряд поручений по обеспечению продовольственной безопасности в Казахстане

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Касым-Жомарт Токаев и Айдарбек Сапаров
Касым-Жомарт Токаев и Айдарбек Сапаров. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял министра сельского хозяйства с отчетом по ситуации в аграрной отрасли, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Акорды, Айдарбек Сапаров отчитался об итогах развития аграрной отрасли за 9 месяцев 2024 года, сообщив, что на сегодня убрано 98% площадей, намолочено 25,2 млн тонн зерновых. Средняя урожайность составила 15,5 центнеров с гектара.

Аграрии планируют собрать рекордные 1,2 млн тонн сахарной свеклы, а также хороший урожай кормовых культур.

Также в соответствии с поручением президента ведется работа по увеличению финансирования посевных и уборочных работ. В текущем году впервые на эти цели выделено 580 млрд тенге под 5% без субсидий напрямую фермерам, что в 3 раза выше уровня прошлого года.

Для эффективного использования льготных кредитов, снижения коррупционных рисков внесены изменения в механизмы государственной поддержки.

За 9 месяцев текущего года произведено более 796 тыс. тонн мяса с ростом на 4,5% к аналогичному периоду прошлого года. Производство молока увеличилось на 4,2% и составило 2,8 млн тонн.

В рамках реализации Комплексного плана развития переработки до 2028 года принимаются меры по увеличению загруженности предприятий и расширению рынков сбыта для продукции отечественных предприятий.

Планируется довести долю переработки молока, мяса, подсолнечника, риса, кукурузы и гречихи до 70%.

Также министр представил президенту планы на 2025 год: будет продолжена работа по ускоренной диверсификации посевов за счет сокращения водоемких и монокультур, увеличению площадей высокорентабельных и приоритетных культур.

Касым-Жомарт Токаев поставил перед министром ряд задач по дальнейшему развитию АПК и обеспечению продовольственной безопасности.

Напомним, ранее в Послании народу Казахстана президент затронул тему постепенного перехода от прямого субсидирования агропромышленного комплекса к обеспечению доступного кредитования для фермеров и крестьянских хозяйств. Он подчеркнул, что все выделяемые средства должны быть использованы эффективно, а также высказался о хищениях и фальсификациях в сфере сельского хозяйства.

Добавим, в июне сообщалось о принятых мерах по продвижению продукции казахстанского животноводства. Так, в Министерстве сельского хозяйства РК рассказали о снятии ряда ограничений для поставок казахстанской продукции на рынок Турции. Отмечалось, что запрет действовал с 2005 года.

Также в феврале 2024 года Китай снял запрет на ввоз мяса птицы из Казахстана, который также действовал с 2005 года. А в мае Казахстан вновь разрешил ввоз свинины из России.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2174077-tokaev-poruchil-ministru-obespechit-prodovolstvennuyu-bezopasnost/

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