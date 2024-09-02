"Преступная практика": Токаев высказался о фальсификациях в сельском хозяйстве

В своем послании народу Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о хищениях и фальсификациях в сфере сельского хозяйства, передает корреспондент NUR.KZ.

Президент затронул тему постепенного перехода от прямого субсидирования агропромышленного комплекса к обеспечению доступного кредитования для фермеров и крестьянских хозяйств. Он подчеркнул, что все выделяемые средства должны быть использованы эффективно.

"Однако недостоверные данные, а по-другому говоря, фальсификации, не позволяют оценить реальную ситуацию в сельском хозяйстве.

Специальной комиссией уже выявлено несуществующих 2 млн голов крупного и более 3 млн голов мелкого рогатого скота. Такие же факты выявлены и в растениеводстве. Это по сути приписки, на которые выделялись государственные субсидии. Следует прекратить такую преступную практику, а тех, кто этим занимался, привлечь к ответственности", – заявил Токаев.

Напомним, в сентябрьском послании народу Казахстана президент также высказался о выплатах по проекту "Нацфонд - детям", призвал госорганы уделять внимание обращениям граждан, а также поручил МВД покончить с бандитизмом в стране.