В Казахстане пересмотрели запрет на ввоз свинины из России

Казахстан вновь разрешил ввоз свинины из России с 22 мая, передает NUR.KZ со ссылкой на Россельхознадзор. Также разрешен транзит в/через Казахстан.

По информации федеральной службы РФ по ветеринарному и фитосанитарному надзору, с 22 мая будут отменены ограничения на ввоз и транзит в/через Казахстан из 33 благополучных по африканской чуме свиней регионов России.

Сообщается, что это решение было принято после переговоров между руководителем Россельхознадзора Сергеем Данквертом и вице-министром сельского хозяйства Казахстана Амангалием Бердалиным.

В сообщении указано, что Россельхознадзор намерен продолжить прорабатывать с ветеринарной службой Казахстана вопрос отмены временных ограничений по африканской чуме свиней из 26 регионов России.

"Кроме того, стороны в очередной раз обсудили важность интеграции информационных систем. Сергей Данкверт и Амангалий Бердалин договорились о проведении техническими специалистами переговоров для организации соответствующей работы. Казахстанские коллеги ожидают визит российских представителей для оказания консультативной помощи", - сказано в сообщении службы.

Ранее сообщалось, что в Китае сняли ограничения на ввоз птицеводческой продукции из Казахстана, которое действовало с 2005 года. В Минсельхозе отмечали, что теперь Казахстан сможет начать процедуру согласования ветеринарных требований по расширению линейки экспортных товаров, а также работу по допуску к экспорту предприятий со всей территории страны.

Также мы сообщали, что с 1 апреля граждане ЕАЭС больше не смогут без пошлин ввозить дорогие товары из-за границ - ценовой порог установится от 200 до 500 евро в зависимости от способа ввоза. Такие условия были введены временно с целью поддержки граждан в условиях санкционного давления и недопуска возникновения дефицита товаров первой необходимости и критичного импорта.

В конце прошлого года на сообщения о запрете транзита мяса птицы из США в Казахстан в МСХ сообщили, что официальных сообщений к ним от российской стороны касательно запрета транзита через территорию РФ птицеводческой продукции из США не поступало.

Тем не менее в МСХ подтвердили, что из-за высокопатогенного гриппа птиц действуют временные ограничения в отношении 19 штатов США.