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Турция сняла запрет для Казахстана, который действовал почти 20 лет

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Флаг Турции
Флаг Турции. Иллюстративное фото: Ayhan Altun/Getty Images

Турция сняла ограничения на поставки казахстанской продукции на свой рынок. Запрет о ввозе мяса действовал с 2005 года, передает NUR.KZ со ссылкой на Минсельхоз РК.

Как сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства РК, 7 июня 2024 года был снят ряд ограничений для поставок казахстанской продукции на рынок Турции.

"В частности, ограничения по птичьему гриппу, действовавшие с 2005 года, а также ограничения по ящуру и нодулярному дерматиту, действовавшие с 2016 и 2022 года соответственно", - заявили в Минсельхозе.

Отмечается, что в марте этого года министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров поднял данный вопрос во время совещания министров сельского хозяйства стран Организации тюркских государств, которое прошло в Таразе.

Сапаров обратил внимание зарубежных коллег, что Казахстан готов поставлять высококачественную мясную продукцию на рынок Турции, Туркменистана и Венгрии. Однако рынок Турции практически закрыт для казахстанских поставщиков из-за ограничений.

Хотя в России и Китае подобные ограничения в отношении Казахстана уже сняты.

Позже прошла двусторонняя встреча Минсельхоза Казахстана с заместителем министра сельского хозяйства Турции Гизлигидером Эбубекиром.

"Окончательное решение было принято в результате двусторонних переговоров, проведенных вице-министром сельского хозяйства РК Амангалием Бердалиным с вице-министром сельского хозяйства Турции А. Гюменом в рамках 91-й сессии Всемирной организации здоровья животных в мае текущего года.

Турецкая сторона, проанализировав предоставленные Казахстаном отчеты, поданные во Всемирную организацию здоровья животных, высоко оценила усилия и меры, принятые нашей страной для борьбы с указанными заболеваниями.

Это решение открывает новые перспективы для агробизнеса Казахстана и возможности по согласованию ветеринарных требований на продукцию животноводства, что станет значимым шагом в укреплении торговых отношений между странами", - отметили в Минсельхозе.

Следующим этапом для продвижения продукции казахстанского животноводства станет согласование ветеринарных требований. Эти вопросы также войдут в перечень тем для обсуждения в ходе визита Айдарбека Сапарова в Турцию, который запланирован на август.

При этом на сегодняшний день для ряда регионов Казахстана все еще действуют ограничения по оспе овец и коз. Для снятия оставшихся барьеров ветеринарная служба МСХ РК принимает необходимые меры.

Напомним, в феврале 2024 года Китай снял запрет на ввоз мяса птицы из Казахстана, который также действовал с 2005 года.

В Минсельхозе отмечали, что теперь Казахстан сможет начать процедуру согласования ветеринарных требований по расширению линейки экспортных товаров, а также работу по допуску к экспорту предприятий со всей территории страны.

В мае текущего года Казахстан вновь разрешил ввоз свинины из России.

Кроме того, в конце прошлого года на сообщения о запрете транзита мяса птицы из США в Казахстан в МСХ сообщили, что официальных сообщений к ним от российской стороны касательно запрета транзита через территорию РФ птицеводческой продукции из США не поступало.

Тем не менее в МСХ подтвердили, что из-за высокопатогенного гриппа птиц действуют временные ограничения в отношении 19 штатов США.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2115003-turciya-snyala-zapret-dlya-kazahstana-kotoryy-deystvoval-pochti-20-let/

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