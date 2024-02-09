Китай снял запрет на ввоз мяса птицы из Казахстана спустя 19 лет

В Китае сняли ограничения на ввоз птицеводческой продукции из Казахстана, которое действовало с 2005 года, передает NUR.KZ со ссылкой на Минсельхоз РК.

"Запрет на ввоз продукции птицеводства длился с 2005 года, а ограничения по ящуру были введены в 2022 году. Снятие ограничений позволяет возобновить экспорт в Китай замороженной говядины и свинины из юго-восточных регионов РК, а также широкий круг продукции птицеводства", – сообщили в ведомстве.

В Минсельхозе отметили, что теперь Казахстан сможет начать процедуру согласования ветеринарных требований по расширению линейки экспортных товаров, а также работу по допуску к экспорту предприятий со всей территории страны.

Также в ведомстве рассказали, что решение об отмене запретов были приняты после официального визита президента РК Касым-Жомарта Токаева в КНР в 2023 году, в ходе которого глава государства отметил готовность Казахстана поставлять в Китай продукцию животноводства.

В течение прошлого года китайская сторона проводила оценку рисков по гриппу птиц и ящуру. В декабре эксперты ГТУ КНР и Министерства сельского хозяйства и сельских дел КНР провели аудит деятельности ветеринарной службы на предмет обеспечения достаточного контроля за вышеупомянутыми заболеваниям.

В Минсельхозе добавили, что продолжит работу по расширению реестра предприятий, ориентированных на экспорт в Китай. Данное событие откроет казахстанскому агробизнесу новые возможности для экспорта продукции на китайский рынок.

Напомним, в мае прошлого года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев совершил рабочую поездку в Китай.

В рамках госвизита президента Казахстана в КНР был подписан ряд документов.

Также в ноябре прошлого года стало известно, что в Казахстане стали производить больше мяса птицы. На этом фоне заметно подорожали куриные грудки, бедра и голени – на 8,2% и 7,5% соответственно.