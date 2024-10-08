Новый город в Алматинской области: кто войдет в состав проектного офиса

Распоряжением премьер-министра Олжаса Бектенова в Казахстане создается проектный офис по вопросу развития города Алатау Алматинской области, передает NUR.KZ.

Распоряжение премьер-министра Олжаса Бектенова опубликовано в ИПС "Әділет".

"В соответствии с пунктом 23 Общенационального плана мероприятий по реализации послания главы государства народу Казахстана от 2 сентября 2024 года "Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм", утвержденного Указом президента Республики Казахстан от 25 сентября 2024 года, и в целях комплексного развития города Алатау - создать Проектный офис по вопросу развития города Алатау Алматинской области", - говорится в тексте документа.

Отмечается, что Проектный офис создается в целях оперативного развития Алатау и комплексного организационного, информационного и аналитического сопровождения развития, а рабочим органом выступает Министерство национальной экономики. При этом заседания Проектного офиса будут проводиться не реже 1 раза в месяц.

В состав Проектного офиса вошли:

Бозумбаев Канат Алдабергенович - заместитель премьер-министра Республики Казахстан, председатель; Омарбеков Бауыржан Бакытулы - вице-министр национальной экономики Республики Казахстан, заместитель председателя; Кисанов Бекжан Бекмуратулы - заместитель директора Департамента регионального развития министерства национальной экономики Республики Казахстан, секретарь; Тулеушин Каныш Аманбаевич - первый вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Султанов Азат Сиражиддинович - вице-министр сельского хозяйства Республики Казахстан; Мерсалимова Лаура Канатовна - вице-министр юстиции Республики Казахстан; Ешенкулов Талгат Ильясович - вице-министр науки и высшего образования Республики Казахстан; Калиакпаров Максат Кайыржанулы - вице-министр транспорта Республики Казахстан; Абзал Бейсенбекулы - вице-министр финансов Республики Казахстан; Кажкенов Куандык Жумабекович - вице-министр промышленности и строительства Республики Казахстан; Алдамжаров Нурлан Жанузакович - вице-министр водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан; Еркинбаев Ержан Маликович - вице-министр туризма и спорта Республики Казахстан; Джакенов Берик Оралович - заведующий Отделом регионального развития и контроля аппарата правительства Республики Казахстан; Кожасбаев Алишер Женисович - советник премьер-министра Республики Казахстан; Амирбеков Муратбек Есенбекович - региональный инспектор Отдела регионального развития и контроля аппарата правительства Республики Казахстан; Темиржанов Мурат Баритович - председатель Комитета по управлению земельными ресурсами министерства сельского хозяйства Республики Казахстан; Оспанкулов Габидулла Абдуллаулы - председатель Комитета по инвестициям министерства иностранных дел Республики Казахстан Исатаев Рустам Маратович - заместитель акима Алматинской области; Кудайбергенов Нуржан Кенесович - заместитель акима Алматинской области; Утенов Аркен Хамитович - аким города Алатау Алматинской области; Саурбек Жанибек - генеральный директор товарищества с ограниченной ответственностью "Специальная экономическая зона "Alatau" (по согласованию); Солтамбеков Нурлан Кожахметович - председатель правления акционерного общества "Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства" (по согласованию); Цхай Юрий Андреевич - председатель совета директоров акционерного общества "Сaspian group" (по согласованию); Вонг Хэн Файн - председатель "Asia Infrastructure Solutions Singapore" (по согласованию); Бодаев Касым Каскенович - советник председателя правления акционерного общества "Jusan Bank" (по согласованию); Ким Александр Тинханович - директор акционерного общества "Сaspian group" (по согласованию); Ли Виктор Васильевич - генеральный директор товарищества с ограниченной ответственностью "Khan Tengri Development Ltd" (по согласованию).

Ранее сообщалось, что в недавно образованном в Алматинской области городе Алатау ведется активное строительство и развитие инфраструктуры, а также формирование государственных органов.

Напомним, еще в ноябре прошлого года сообщалось, что село Жетыген в Алматинской области может стать городом областного значения и получить новое название.

9 января Касым-Жомарт Токаев подписал указ об изменениях в административно-территориальном устройстве Алматинской области. В частности, произведена реорганизация Илийского района путем выделения из него села Жетыген, которое стало городом Алатау.

Позже власти показали, как будет выглядеть новый город.

В начале октября были определены границы (черты) нового города Алатау в Алматинской области. Акимат региона вынес соответствующее постановление.