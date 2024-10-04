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"Создаем с нуля": как обустраивается новый город в Алматинской области (видео)

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Вид на Алатау
Вид на Алатау. Кадр из видео: t.me/eurasia1tvkz

В недавно образованном в Алматинской области городе Алатау ведется активное строительство и развитие инфраструктуры, а также формирование государственных органов, передает Первый канал "Евразия".

Совсем недавно 12 сел Алматинской области преобразовали в 12 микрорайонов Алатау. Их предстоит превратить в настоящие городские районы, поэтому впереди масштабная стройка и бурное развитие.

"Мы создаем на сегодняшний день акимат, можно сказать - с нуля. Предыдущие сельские акиматы были все ликвидированы, поэтому мы набираем штат с нуля, определяем границы города, берем в собственность имущество от других районов, которые к нам перешли, определяем бюджет. Также создаются другие госорганы", - сообщил аким города Алатау Аркен Утенов.

Из средств компании "Самрук-Қазына" в городе строят две комфортные школы, куда перейдут дети, которые сейчас учатся в старом здании начальной школы. Пока в старых зданиях также находятся объекты здравоохранения.

"Ни одно медицинское учреждение действительно не соответствует городскому статусу", - отметила заместитель акима города Алатау Гульбану Несипбаева.

В ближайшее время ситуация изменится: две недели назад в городе началось строительство нового здания фельдшерско-акушерского пункта.

Помимо этого, в микрорайонах Жетіген и Қоянқұс появятся две новые поликлиники. Также власти работают над вопросом приобретения жилья для уязвимых слоев населения.

В Алатау открыли и новый цифровой офис - маленький аналог ЦОНа. Он работает в тестовом режиме. Также в городе планируют обзавестись собственным автобусным парком.

"Город у нас линейный, расположенный вдоль 65-километровой автодороги. Поэтому транспортное сообщение имеет очень важное значение", - подчеркнул Аркен Утенов.

Вся территория города Алатау - свободная экономическая зона. Людям, которые приедут сюда заниматься предпринимательской деятельностью, предоставят определенные преференции, а также налоговые и таможенные льготы.

Ранее сообщалось о принятом решении об установлении границ города Алатау в Алматинской области. Акимат региона вынес соответствующее постановление. В город вошли 10 962 гектара земли Қонаева, 64 985 гектаров - Илийского района и 12 053 гектара - Талгарского района.

Напомним, 9 января Касым-Жомарт Токаев подписал указ об изменениях в административно-территориальном устройстве Алматинской области. В частности, произведена реорганизация Илийского района путем выделения из него села Жетыген, которое стало городом Алатау.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2169769-sozdaem-s-nulya-kak-obustraivaetsya-novyy-gorod-v-almatinskoy-oblasti-video/

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