Токаев поделился мнением, какими должны быть акимы

Касым-Жомарт Токаев на ІІ республиканском форуме депутатов маслихатов всех уровней заявил, что акимами должны становиться неравнодушные люди, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

По словам Токаева, в результате реформ значительно изменился институт акимов. Он подчеркнул, что окончательный переход к проведению прямых выборов сельских акимов позволил обновить корпус на 90%.

"В качестве пилотного проекта также была опробована система выборов акимов районов и городов областного значения. Как я сказал в недавнем послании, все они будут избираться со следующего года. Таким образом, основные ветви власти становятся избираемыми. Подобного опыта в Казахстане еще не было. Есть все основания утверждать, что наша страна - единственная в регионе, где проводится столь масштабная реформа. Все это - важные шаги на пути демократического развития", - сказал президент.

По словам президента, около половины населения страны сейчас проживает в селах и районах, а прямые выборы стали привычной нормой для большинства. По мнению Токаева, это повышает электоральную культуру и укрепляет политические институты. Он отметил, что система прямых выборов акимов открыла путь к становлению новой политической ситуации в стране.

Также Касым-Жомарт Токаев остановился на том, какие люди должны становиться акимами.

"В местные органы власти приходят представители нового поколения. Немало акимов, вышедших из числа предпринимателей, общественных активистов, молодежи, сейчас проходят обучение и набираются опыта управления страной. Им доверены оперативные решения и обеспечение своевременной организации работ. Это проявилось зимой, когда сложилась сложная ситуация в теплоэнергетической отрасли. Весенние паводки также ярко продемонстрировали, кто на что способен. Акимами должны становиться деятельные граждане, неравнодушные к судьбе своей страны. Именно таким людям необходимо оказывать всестороннюю поддержку. Особенно важно, чтобы депутаты маслихата и акимы работали слаженно, ведь их можно назвать двумя столпами государства в регионах", - добавил президент Казахстана.

Отметим, что на II республиканском форуме депутатов маслихатов всех уровней Токаев раскритиковал "закрытость" депутатов. Он обратил внимание на то, что депутаты должны уметь напрямую взаимодействовать с гражданами.

Также президент высказался о трагедиях в Казахстане, связанных с детьми. По его словам, любая трагедия, связанная с детьми, всегда отзывается болью в его сердце.

Кроме того, президент Казахстана высказался о блогерах, которые "возвели в привычку слежку за каждым шагом акимов". По его словам, эти люди мешают и даже угрожают акимам.

Напомним, в своем послании народу Касым-Жомарт Токаев поднял вопрос прямых выборов акимов в стране - в следующем году в РК окончательно перейдут к этой системе.