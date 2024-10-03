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"Всегда отзывается болью в моем сердце": Токаев – о трагедиях в Казахстане, связанных с детьми

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Дети на крыше
Дети на крыше. Иллюстративное фото: Cavan Images/Getty Images

Президент Касым-Жомарт Токаев на ІІ республиканском форуме депутатов маслихатов всех уровней высказался о трагедиях в Казахстане, связанных с детьми, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Обеспечение безопасности детей, защита их прав, создание благоприятных условий для их гармоничного развития – наиважнейший приоритет государственной политики. Нужно, чтобы все уполномоченные органы, будь то профильные министерства, акиматы или правоохранительные структуры, четко выполняли свои функции и координировали свою работу. Нужно понимать, что основой счастливого детства всегда был и будет институт семьи.

Сегодня корни многих проблем и пороков нашего общества кроются в снижении вовлеченности родителей в процесс воспитания ребенка. Настоящим бедствием становится растущая цифровая зависимость наших детей, их чрезмерная погруженность в виртуальный мир. Любая трагедия, связанная с нашими детьми, всегда отзывается болью в моем сердце. Я сразу же обращаю внимание государственных органов на такие случаи, даю соответствующие поручения и держу на постоянном контроле их выполнение", - сказал Токаев.

Президент высказался о влиянии соцсетей на детей и взрослых, а также отметил, что родителям нельзя перекладывать ответственность за воспитание ребенка на государство и школы, сообщается в Telegram-канале Акорды.

"Безусловно, современные технологии открывают широкие горизонты для развития, но вместе с тем привносят в нашу жизнь реальные опасности. Популярные социальные сети могут превратить в самых настоящих зомби не только детей, но даже взрослых. Родителям нельзя перекладывать ответственность за воспитание ребенка на государство и школы или, тем более, доверять это гаджетам. Ответственность родителя – научить своего ребенка элементарным правилам цифровой гигиены. Важно уделять детям внимание, проводить с ними время, беседовать на волнующие их темы. Надо строго контролировать, чем занимается ребенок в смартфоне или компьютере", - говорит президент.

Напомним, в апреле Токаев подписал два закона, направленных на обеспечение защиты прав женщин и безопасности детей:

  • "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей";
  • "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей".

В июне глава государства дал ряд поручений детскому омбудсмену Динаре Закиевой.

В октябре прошлого года президент Токаев высказался о нравственном воспитании детей, отметив важность казахский традиций.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2169246-vsegda-otzyvaetsya-bolyu-v-moem-serdce-tokaev-vyskazalsya-o-tragediyah-v-kazahstane-svyazannyh-s-detmi/

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