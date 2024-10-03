Токаев высказался об отдельных лицах, следящих за каждым шагом акимов

Президент Казахстана высказался о блогерах, которые "возвели в привычку слежку за каждым шагом акимов". По его словам, эти люди мешают и даже угрожают акимам, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Акорды, президент Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении на ІІ республиканском форуме депутатов маслихатов всех уровней отметил, что высокие требования общественности к акимам закономерны.

"Критическое отношение к работе акимов – нормальное явление, присущее демократическому обществу. Однако некоторые люди переходят все границы. Отдельные лица, считающие себя блогерами, возвели в привычку слежку за каждым шагом акимов. Есть и те, которые мешают работе и даже угрожают акимам. Конечно, все хотят жить комфортно, в том числе и жители сел, районов и городов. Создание максимально комфортных условий для граждан – общая задача как акимов, так и местных маслихатов.

Каждый аким должен быть открыт для диалога и уметь вести конструктивный обмен мнениями с гражданами. Однако считаю неприемлемым ажиотаж и хайп, нарушение закона. Никто не должен пренебрегать законом. Интересы государства должны быть выше личных интересов разного рода популистов. Принимая смелые решения, не стоит бояться общественной критики и избегать ответственности. Необходимо своевременно обращать внимание на любую злободневную проблему, в том числе на информационные атаки. Еще раз повторяю: задача акиматов и маслихатов – строго следовать государственной политике и осуществлять ее в общих интересах. Таково вкратце мое видение приоритетных направлений работы депутатов маслихатов", - сказал президент.

Добавим, также Токаев поделился мнением, какими должны быть акимы. По словам президента, акимами должны становиться деятельные граждане, неравнодушные к судьбе своей страны.

Кроме того, глава Казахстана высказался о работе мажилиса, отметив, что необходимо планомерно повышать уровень компетенций депутатов маслихатов.