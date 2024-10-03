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Президент Казахстана раскритиковал закрытость депутатов

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: пресс-служба Акорды

Президент Касым-Жомарт Токаев на ІІ республиканском форуме депутатов маслихатов всех уровней сегодня высказался о работе мажилиса, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Токаев отметил, что необходимо планомерно повышать уровень компетенций депутатов маслихатов, сообщается в Telegram-канале Акорды.

"Сегодня было высказано предложение по обучению депутатов маслихатов. Данному направлению следует уделять особое внимание, чтобы обеспечить эффективную деятельность депутатов маслихатов.

К решению этой задачи должна подключиться Академия государственного управления. Считаю, что партиям надо рассмотреть возможность сотрудничества с Академией в целях повышения компетенций своих депутатов", - сказал президент.

Глава государства напомнил, что депутаты должны уметь напрямую взаимодействовать с гражданами.

"В то же время депутаты должны уметь напрямую взаимодействовать с гражданами и всесторонне информировать общество о своей работе. Приходится констатировать, что в этом вопросе пока имеются упущения. В частности, отчеты депутатов маслихатов перед избирателями зачастую носят формальный характер. Важно обратить внимание на их качественную подготовку и содержательное наполнение. Большое значение имеют навыки публичной политики, умение говорить с людьми и аргументированно отстаивать свою позицию в ходе открытого диалога.

Депутатам маслихатов следует держать на контроле вопросы, которые поднимаются гражданами, и в полной мере использовать свои полномочия для влияния на местные исполнительные органы. Нужно брать пример с мажилиса, в стенах которого постоянно идут конструктивные дебаты, вырабатываются конкретные решения", - говорит президент.

Напомним, в сентябре в послании народу Токаев призвал кардинально повысить эффективность государственного управления. По его словам, чтобы обеспечить дальнейшее развитие диалога между государством и обществом, нужно быть добросовестными, объективными, действовать исключительно в рамках закона, отвечать за свои слова и поступки.

Также президент назвал главную цель работы правительства и акимов. Кроме того, Токаев заявил об ошибке правительства Казахстана и необходимости жесткого контроля расходов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2169210-rabotu-mazhilisa-privel-v-primer-tokaev-pri-vystuplenii-pered-deputatami-maslihatov/

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