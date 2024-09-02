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Токаев заявил об окончательном переходе на новую систему выборов акимов в Казахстане

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Люди идут
Люди. Иллюстративное фото: Image Source / Getty Images

В своем послании народу Касым-Жомарт Токаев поднял вопрос прямых выборов акимов в стране - в следующем году в РК окончательно перейдут к этой системе, передает официальный Telegram-канал Акорды.

Одним из запросов граждан, который государство удовлетворило за последние годы, стало внедрение прямой выборности акимов.

"C 2021 года избрано около 2,5 тысячи акимов сел – это 90% от общего количества глав сельских населенных пунктов. В остальных селах выборы будут проходить по истечении сроков полномочий их акимов", - заявил Токаев.

Он добавил, что "корпус акимов" значительно обновился. В следующем году в стране полностью перейдут на прямые выборы акимов.

"Осенью прошлого года мы впервые начали проводить выборы акимов районов и городов областного значения. Во всех областях по новым правилам было избрано 45 акимов.

После всестороннего изучения итогов выборов и анализа работы избранных акимов было принято принципиальное решение об окончательном переходе со следующего года на новую систему. В дальнейшем акимы районов и городов областного значения станут избираться только через прямые выборы, которые будут проводиться по мере истечения полномочий (то есть сроков ротации) действующих акимов", - заявил президент.

Токаев добавил, что это важный шаг в трансформации политической системы.

Также в послании народу президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что от нынешнего отношения чиновников к реалиям зависит будущее страны, поэтому задачи нужно выполнять прагматично, не впадая в пессимизм и апатию.

Еще президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в рамках послания народу страны призвал казахстанцев вносить вклад в развитие республики.

"Многие проблемы в стране накапливались годами. Мы, ничего не скрывая, открыто говорим все как есть. И как бы это ни было трудно, целенаправленно и системно решаем все вопросы. Предстоит большая работа", - заявил президент.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2156094-tokaev-zayavil-ob-okonchatelnom-perehode-na-novuyu-sistemu-vyborov-akimov-v-kazahstane/

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