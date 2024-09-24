Как и когда начнут работать кассационные суды, рассказали Токаеву

Токаев принял сегодня председателя Высшего Судебного совета Дмитрия Малахова, где в ходе встречи президенту доложили о совершенствовании работы госоргана, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщает Акорда в Telegram-канале, в ходе встречи были обсуждены вопросы дальнейшего совершенствования деятельности Высшего Судебного совета, в том числе направленные на оздоровление и обновление судейского корпуса, развитие Академии правосудия и усиление дисциплинарной ответственности судей.

Дмитрий Малахов сообщил, что в свете укрепления роли самого Совета, которому сейчас переданы практически все кадровые вопросы в отношении судей, предстоит цифровизация всех бизнес-процессов и конкурсного отбора.

Президенту также было доложено, что с 1 июля 2025 года начинают работу кассационные суды. К этому времени Советом будут отобраны судьи и сформированы их составы.

Глава государства дал ряд конкретных поручений.

Напомним, несколько дней назад Дмитрия Малахова назначили на должность главы Высшего судебного совета Республики Казахстан. Указ подписал президент Касым-Жомарт Токаев.

Ранее от этой должности освободили Дениса Шиппа, который занимал пост с июня 2021 года. Несколько дней назад Малахов покинул должность главы Агентства по финмониторингу.

Добавим, что Высший Судебный Совет, согласно информации на официальном сайте, создан в целях обеспечения конституционных полномочий президента Республики Казахстан по формированию судов, гарантий независимости судей и их неприкосновенности.