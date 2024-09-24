Top.Mail.Ru
Политика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Как и когда начнут работать кассационные суды, рассказали Токаеву

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев и Дмитрий Малахов
Касым-Жомарт Токаев и Дмитрий Малахов. Фото: Акорда

Токаев принял сегодня председателя Высшего Судебного совета Дмитрия Малахова, где в ходе встречи президенту доложили о совершенствовании работы госоргана, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщает Акорда в Telegram-канале, в ходе встречи были обсуждены вопросы дальнейшего совершенствования деятельности Высшего Судебного совета, в том числе направленные на оздоровление и обновление судейского корпуса, развитие Академии правосудия и усиление дисциплинарной ответственности судей.

Дмитрий Малахов сообщил, что в свете укрепления роли самого Совета, которому сейчас переданы практически все кадровые вопросы в отношении судей, предстоит цифровизация всех бизнес-процессов и конкурсного отбора.

Президенту также было доложено, что с 1 июля 2025 года начинают работу кассационные суды. К этому времени Советом будут отобраны судьи и сформированы их составы.

Глава государства дал ряд конкретных поручений.

Напомним, несколько дней назад Дмитрия Малахова назначили на должность главы Высшего судебного совета Республики Казахстан. Указ подписал президент Касым-Жомарт Токаев.

Ранее от этой должности освободили Дениса Шиппа, который занимал пост с июня 2021 года. Несколько дней назад Малахов покинул должность главы Агентства по финмониторингу.

Добавим, что Высший Судебный Совет, согласно информации на официальном сайте, создан в целях обеспечения конституционных полномочий президента Республики Казахстан по формированию судов, гарантий независимости судей и их неприкосновенности.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2165265-kak-i-kogda-nachnut-rabotat-kassacionnye-sudy-rasskazali-tokaevu/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie