Снижение уровня теневой экономики: Токаев дал поручения главе АФМ

Сегодня Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, передает NUR.KZ со ссылкой на .

В ходе встречи глава государства был проинформирован о реализации комплексного Плана по противодействию теневой экономике.

Жанат Элиманов также представил отчет о приведении национальной системы по противодействию отмыванию незаконных доходов в соответствие с рекомендациями FATF.

В завершение президент Касым-Жомарт Токаев дал вновь назначенному председателю Агентства ряд поручений, направленных на снижение уровня теневой экономики и обеспечение прозрачности финансовой сферы.

Отметим, что на прошлой неделе глава государства Касым-Жомарт Токаев вновь назначил Жаната Элиманова главой Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

Элиманов в январе 2020 года был назначен председателем Комитета по финансовому мониторингу МФ РК, а в январе 2021 года возглавил уже Агентство РК по финмониторингу. Был переназначен на эту должность в конце 2022 года.

А в феврале текущего года был назначен первым заместителем председателя Комитета национальной безопасности.