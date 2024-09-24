Снижение уровня теневой экономики: Токаев дал поручения главе АФМ
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Сегодня Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
В ходе встречи глава государства был проинформирован о реализации комплексного Плана по противодействию теневой экономике.
Жанат Элиманов также представил отчет о приведении национальной системы по противодействию отмыванию незаконных доходов в соответствие с рекомендациями FATF.
В завершение президент Касым-Жомарт Токаев дал вновь назначенному председателю Агентства ряд поручений, направленных на снижение уровня теневой экономики и обеспечение прозрачности финансовой сферы.
Отметим, что на прошлой неделе глава государства Касым-Жомарт Токаев вновь назначил Жаната Элиманова главой Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
Элиманов в январе 2020 года был назначен председателем Комитета по финансовому мониторингу МФ РК, а в январе 2021 года возглавил уже Агентство РК по финмониторингу. Был переназначен на эту должность в конце 2022 года.
А в феврале текущего года был назначен первым заместителем председателя Комитета национальной безопасности.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2165226-snizhenie-urovnya-tenevoy-ekonomiki-tokaev-dal-porucheniya-glave-afm/