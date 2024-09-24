Токаеву доложили о борьбе с коррупцией в стране

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по противодействию коррупции Асхата Жумагали, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

В Telegram-канале Акорды сообщается, что Асхат Жумагали отчитался о мерах по противодействию коррупции в стране. По его словам, в стране продолжается работа по пресечению правонарушений с участием высокопоставленных должностных лиц.

Сообщается, что с 2022 года обеспечен возврат имущественных активов и денежных средств государству и субъектам квазигоссектора на сумму 1 трлн 90 млрд тенге. В Фонд поддержки инфраструктуры образования зачислено 153,3 млрд тенге. Благодаря указанным средствам уже открылось более 50 школ, ожидается строительство еще 30 учебных заведений.

Также он сообщил о запуске проекта по "окрашиванию денег" и о работе по искоренению коррупции при строительстве дорог и в аграрном секторе.

"Осуществляется мониторинг нацпроекта "Комфортная школа", в ходе которого анализируются возможные коррупционные риски, способствующие нерациональному использованию средств, затягиванию сдачи объектов. Жумагали проинформировал о мерах по устранению коррупционных факторов, способствовавших многомиллиардным хищениям из фонда оплаты труда педагогов", - сказано в сообщении.

Сообщается, что в текущем году внедрены цифровые решения, направленные на автоматизацию бюджетных процессов, интеграцию системы казначейства с системами бухучета организаций образования, внедрение биометрии при подписании платежных документов.

Глава государства дал ряд поручений по дальнейшей борьбе с коррупцией в стране.

Ранее Асхат Жумагали докладывал президенту о борьбе с коррупцией в июне текущего года. Тогда сообщалось, что в 2024 году предотвращено нерациональное использование бюджетных средств на сумму более 31 млрд тенге;

Напомним, в феврале этого года президент Касым-Жомарт Токаев, говоря о коррупции в строительной отрасли, предложил "окрашивать" деньги.

"Это крайне важно, поскольку вывод средств снижает качество строительства, влечет дополнительные расходы из бюджета. Для контроля расходования бюджетных средств ключевой может стать возможность маркирования и отслеживания, или так называемого "окрашивания", денег с помощью цифрового тенге", - заявил тогда глава государства.

Асхат Жумагали в ноябре прошлого года доложил о результатах работы Антикоррупционной службы.