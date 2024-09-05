Руководитель аппарата акима Уральска незаконно получил трехкомнатную квартиру

Руководитель аппарата акима Уральска Алтай Кулкаев незаконно получил квартиру. Такой вывод сделала прокуратура города. После проверки чиновник вернул жилье, передает "Уральская неделя".

Сразу несколько чиновников в акимате города получили предупреждение о неполном соответствии своим должностям - за незаконное предоставление служебного жилья руководителю аппарата акима.

Наказанные чиновники являлись членами жилищной комиссии, распределяющей жилье. Это заместитель акима города Жандос Дуйсенгалиев, начальник финансового отдела Ербол Шукиргалиев, заместитель начальника отдела ЖКХ Алмат Ашиков, начальник правового отдела Алихан Мынжасаров.

Такое решение вынес совет по этике, заслушав информацию прокурора города. Надзорный орган после проверки сделал вывод, что действия членов жилищной комиссии были незаконными.

В марте этого года 44-летний руководитель аппарата акима Уральска Алтай Кулкаев получил трехкомнатную квартиру в доме №4 по улице Кадыра Мырза Али. После прокурорской проверки чиновник вернул незаконно полученную квартиру.

Примечательно, что Алтай Кулкаев был уполномоченным по этике в аппарате акима Уральска.

После прокурорской проверки вернула служебную квартиру и сотрудница департамента юстиции Альмира Карасаева, являющаяся супругой руководителя правового отдела акимата города и члена жилищной комиссии Алихана Мынжасарова.

Женщина подала заявление на выдачу ей служебного жилья 13 июля 2023 года, а 19 июля руководитель отдела ЖКХ Уральска Азамат Халелов сообщил ей письменно, что жилищная комиссия вынесла решение о выделении ей квартиры в доме №39/3 в микрорайоне "Строитель".

По информации с официального сайта акимата Уральска, Алтай Кулкаев более 20 лет занимал разные должности в акимате Западно-Казахстанской области. В 2021-2023 годы он работал заместителем руководителя управления финансов региона.

В прошлом году Алтай Кулкаев занял пост руководителя аппарата акима Уральска.

А в Акмолинской области предотвратили закупку служебного жилья районным акиматом по завышенной стоимости. Так, чиновники планировали купить 3-комнатную квартиру в Щучинске за 30 млн тенге.