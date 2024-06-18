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Аким Уральска ушел на больничный

Опубликовано:

Миржан Сатканов
Миржан Сатканов. Фото: facebook.com/mirzhans

Аким Уральска Миржан Сатканов ушел на больничный. Его нет на рабочем месте около двух недель. Об этом сообщили в пресс-службе городского акимата, передает "Мой город".

В пресс-службе акимата Уральска рассказали, что глава города Миржан Сатканов уже около двух недель находится на больничном. Его обязанности временно исполняет заместитель акима Азамат Халелов.

"Во время ЧС он не мог уйти на больничный. Сколько он будет восстанавливаться и чем болен - неизвестно", - отметили в ведомстве.

Напомним, Миржан Сатканов был назначен акимом Уральска в апреле 2022 года. До этого он возглавлял Бурлинский район Западно-Казахстанской области.

В этом году город и регион пострадали от паводков. В марте главе Уральска был объявлен строгий выговор после того, как в воде оказалось здание городского акимата.

В мае в СМИ появились слухи о том, что Миржан Сатканов якобы ушел в отставку по собственному желанию. Однако в пресс-службе городского акимата опровергли информацию и заявили о ее недостоверности.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2119362-akim-uralska-ushel-na-bolnichnyy/

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