Слухи о выдаче иностранцам лицензии на отстрел сайгаков прокомментировал министр экологии

Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев сегодня во время встречи с журналистами высказался о выдаче лицензии на отстрел сайгаков иностранным гражданам, передает корреспондент NUR.KZ.

Стало известно, что Министерство экологии и природных ресурсов прорабатывает вопрос открытия любительской (спортивной) охоты на сайгаков в Казахстане. Вместе с тем, совместно с Министерством иностранных дел ими же проводится работа по привлечению инвесторов по переработке продукции сайгака (мясопродукты, шкура, рога).

По словам журналистов, ходят слухи, что иностранным охотникам хотят предложить приобретение лицензии на отстрел сайгаков на территории Казахстана.

"Это полная чушь, когда говорят, что мы немецким охотникам пытались предоставить лицензию. Во-первых, лицензия на отстрел сайгаков не предоставляется, даже если мы откроем любительско-спортивную охоту. Она предоставляется просто в цифровом формате, любой человек, у которого есть законное основание пойти на охоту, разрешение на ношение оружия и охотничий билет, заплатив деньги за каждую голову сайгака, может (пойти - прим. ред.) отстреливать.

Это животное охотничьего вида, и ни о каких лицензиях не может идти речи. Тем более с немцами мы вообще не контактируем", - ответил на этот вопрос министр Нысанбаев.

Одновременно с этим глава ведомства подчеркнул, что ни министерство, ни комитет лесного хозяйства выдачей лицензий не занимаются.

"Есть охотничьи хозяйства, которые в рамках лимитов если бы открыли охоту на сайгаков, то они могли пригласить на эту охоту иностранцев. Но ни министерство, ни комитет лесного хозяйства не занимаются предоставлением такой лицензии", - говорит он.

Напомним, в декабре прошлого года международный союз охраны природы объявил о переходе сайгака (Saiga tatarica) из категории "Находящийся на грани исчезновения" в категорию "Находящийся в состоянии близком к угрожаемому" в международном Красном списке. Это было связано со значительным ростом численности вида в Казахстане.

К слову, существует пять главных популяций вида сайгаков, три из которых находятся в нашей стране.

Перед этим, в январе прошлого года, сообщалось, что отстреливать сайгаков разрешат лишь в четырех областях Казахстана и только в научных целях. Позже стало известно, что для регулирования сайги в степях будут работать специальные бригады, а мясо убитых животных будут перерабатывать сразу на трех заводах ЗКО.

В апреле этого года президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что отменит решение и запретит изъятие популяции сайгаков. Позже стало известно, что в Казахстане прекратят выдавать разрешения на их отстрел.