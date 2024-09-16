Чиновники лишились должностей после аудита Минводы в "Казводхозе"

Директор филиала "Казводхоза" по Жамбылской области освобожден от должности по итогам аудита Минводных ресурсов и ирригации, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"По итогам внутреннего аудита от должностей освобождены директор филиала "Казводхоза" по Жамбылской области и руководитель Асинского производственного участка региона. Кроме того, к дисциплинарной ответственности в виде строгих выговоров привлечены заместитель директора филиала и руководители Кордайского, Байзакского и Меркенского производственных участков", - говорится в сообщении Минводы, опубликованном на официальном сайте.

В ведомстве напомнили, что ранее по поручению министра водных ресурсов и ирригации Нуржана Нуржигитова Департамент внутреннего аудита провел проверку филиала "Казводхоза" по Жамбылской области.

По итогам проверки выявлено около 10 фактов незаконного использования водных ресурсов. Также были обнаружены нарушения при заключении договоров с аграриями на подачу поливной воды.

Для дальнейшего изучения выявленных правонарушений материалы аудита были переданы в Генеральную прокуратуру.

"Эта работа проводится для борьбы с так называемым "черным" рынком воды, незаконными действиями и для наведения порядка и прозрачности в водной сфере. Отметим, что проверки будут проведены и в других регионах", - отмечается в сообщении.

Сообщается также, что по поручению Нуржана Нуржигитова создана специальная комиссия, которая будет проверять филиалы "Казводхоза" и бассейновые инспекции. Тем самым ведомство усиливает контроль за использованием водных ресурсов.

В феврале этого года Токаев раскритиковал работу Министерства водных ресурсов и ирригации, указав на то, что ожидаемых результатов ведомство пока не приносит.

"Соседние государства к решению проблемы дефицита воды подходят гораздо более активно и целеустремленно. У нас же только недавно была принята Концепция развития системы управления водными ресурсами. Обсуждение документа сильно затянулось. При этом в стране только 13% орошаемых земель охвачены технологиями водосбережения.

Предстоит осуществить общестрановую кампанию внедрения культуры водопотребления – вода у нас расходуется как попало. Не стесняясь, нужно изучать опыт и практику соседних государств. Обеспечение страны водой - крайне важная задача, вопрос национальной безопасности", - заявил тогда президент.

Напомним, что 1 сентября 2023 года президент Касым-Жомарт Токаев в послании народу страны заявил о создании Министерства водных ресурсов и ирригации.

Пояснялось, что ведомство будет образовано путем отделения от Министерства экологии и природных ресурсов - ему передадут функции и полномочия в области использования и охраны водного фонда, водоснабжения, водоотведения.

Возглавил ведомство Нуржан Нуржигитов, занимавший до этого должность акима Жамбылской области. В феврале 2024 года его переназначили на пост главы ведомства.

Критику глава Минводы получал и из-за паводков в Казахстане. Сообщалось, что президент сделал Нуржану Нуржигитову строгий выговор. Тогда же журналисты поинтересовались у чиновника, покинет ли он свой пост после этих событий.

"Я еще раз хочу отметить, что решение будет приниматься по результатам нашей деятельности по предупреждению паводковых мероприятий", - ответил тогда министр.