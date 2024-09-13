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Токаев поставил ряд задач перед министром просвещения

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Касым-Жомарт Токаев и Гани Бейсембаев
Касым-Жомарт Токаев и Гани Бейсембаев. Фото: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра просвещения Гани Бейсембаева и заслушал доклад о мерах по развитию образования в стране, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Глава государства заслушал доклад о мерах по развитию дошкольного, среднего, технического и профессионального образования в стране.

Как сообщили президенту, по итогам прошлого года открыто 154 новые школы на 137 тысяч ученических мест, которые решили вопрос 29 трехсменных и 12 аварийных школ. В новом учебном году планируется ввести в эксплуатацию 221 образовательное учреждение на 365 тысяч ученических мест. Показатель оснащенности школ предметными кабинетами увеличен в 2 раза, улучшилось качество интернета.

По словам Гани Бейсембаева, приоритетным направлением остается воспитательная работа. Внедрена программа "Біртұтас тәрбие", основанная на общенациональных ценностях "Адал адам - Адал еңбек - Адал табыс".

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о повышении качества среднего образования. Все школьные учебники переведены в цифровой формат. Каждый второй ученик, участвовавший в международных олимпиадах от Казахстана, становится призером. По итогам прошлого года представители нашей страны завоевали 58 золотых медалей.

Главе государства были представлены проекты по трансформации системы технического и профессионального образования, развитию инклюзивного и специального образования.

В завершение Касым-Жомарт Токаев поставил перед министром ряд задач по дальнейшему совершенствованию системы образования и обеспечению безопасности детей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2160294-tokaev-prinyal-ministra-prosveshcheniya-gani-beysembaeva/

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