Подаст ли Досаев в отставку, если Ахмеджанова признают виновным

Аким Алматы Ерболат Досаев ответил на вопрос о том, подаст ли он в отставку, если бывшего главного архитектора города Алмасхана Ахмеджанова признают виновным, передает корреспондент NUR.KZ.

Во время встречи с населением Бостандыкского района журналист задал вопрос градоначальнику касательно судебного процесса в отношении Алмасхана Ахмеджанова.

"Там был обвинительный акт на более чем 150 страниц, рассказывалось, какие нарушения он допускал в свою выгоду - позволял строиться ЖК, которые нарушали высоту и плотность застройки. Это происходило, когда вы занимали пост. Вы отслеживали работу, замечали это или нет?" - спросила журналист одного из изданий.

Аким отметил, что проблемы действительно были выявлены.

"Как раз мы провели работу в рамках превенций совместно с департаментом по антикоррупционной работе и ДЭР, выявили системные проблемы и решали их вместе. Я был в курсе наболевшей проблемы и сегодня в рамках точечной и уплотнительной застройки есть остаточные проблемы, но новых ситуаций в городе нет.

Я решал проблемы города, а вопросы, кто и какую ответственность за это понесет, решали в советующем правовом поле правоохранительные органы, дело рассматривается в суде и будет вынесено соответствующее решение", - ответил аким.

Журналист уточнила, если Ахмеджанов будет признан виновным, подаст ли Досаев в отставку как руководитель подсудимого.

"Он не является моим подчиненным на момент возбуждения уголовного дела", - резюмировал аким.

Дело Алмасхана Ахмеджанова

Бывший руководитель управления городского планирования и урбанистики Алматы был задержан в июле прошлого года. Он подозревался в злоупотреблениях должностными полномочиями при выдаче земельных участков и согласовании строительства объектов.

Кроме того, Ахмеджанова подозревали в том, что в 2020 году, незаконно согласовав строительство медцентра и ЦОНа (под видом реализации инвестпроектов), он способствовал дальнейшей необоснованной выдаче земельных участков в частную собственность заинтересованных лиц по заниженной стоимости.

В интересах отдельных строительных компаний в 2020-2023 годах экс-руководитель незаконно согласовал строительство 3 многоквартирных жилых комплексов. Его арестовали на два месяца.

Согласно оценкам, в общей сложности государству был причинен ущерб в 487 млн тенге.

В июле текущего года дело бывшего главного архитектора Алматы передали в суд.

На этой неделе в Алматы началось главное судебное разбирательство по делу Ахмеджанова. Также сообщалось, в чем обвиняют бывшего главного архитектора города.