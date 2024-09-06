Top.Mail.Ru
Политика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Подаст ли Досаев в отставку, если Ахмеджанова признают виновным

Опубликовано:

Ерболат Досаев
Ерболат Досаев. Фото: gov.kz

Аким Алматы Ерболат Досаев ответил на вопрос о том, подаст ли он в отставку, если бывшего главного архитектора города Алмасхана Ахмеджанова признают виновным, передает корреспондент NUR.KZ.

Во время встречи с населением Бостандыкского района журналист задал вопрос градоначальнику касательно судебного процесса в отношении Алмасхана Ахмеджанова.

"Там был обвинительный акт на более чем 150 страниц, рассказывалось, какие нарушения он допускал в свою выгоду - позволял строиться ЖК, которые нарушали высоту и плотность застройки. Это происходило, когда вы занимали пост. Вы отслеживали работу, замечали это или нет?" - спросила журналист одного из изданий.

Аким отметил, что проблемы действительно были выявлены.

"Как раз мы провели работу в рамках превенций совместно с департаментом по антикоррупционной работе и ДЭР, выявили системные проблемы и решали их вместе. Я был в курсе наболевшей проблемы и сегодня в рамках точечной и уплотнительной застройки есть остаточные проблемы, но новых ситуаций в городе нет.

Я решал проблемы города, а вопросы, кто и какую ответственность за это понесет, решали в советующем правовом поле правоохранительные органы, дело рассматривается в суде и будет вынесено соответствующее решение", - ответил аким.

Журналист уточнила, если Ахмеджанов будет признан виновным, подаст ли Досаев в отставку как руководитель подсудимого.

"Он не является моим подчиненным на момент возбуждения уголовного дела", - резюмировал аким.

Дело Алмасхана Ахмеджанова

Бывший руководитель управления городского планирования и урбанистики Алматы был задержан в июле прошлого года. Он подозревался в злоупотреблениях должностными полномочиями при выдаче земельных участков и согласовании строительства объектов.

Кроме того, Ахмеджанова подозревали в том, что в 2020 году, незаконно согласовав строительство медцентра и ЦОНа (под видом реализации инвестпроектов), он способствовал дальнейшей необоснованной выдаче земельных участков в частную собственность заинтересованных лиц по заниженной стоимости.

В интересах отдельных строительных компаний в 2020-2023 годах экс-руководитель незаконно согласовал строительство 3 многоквартирных жилых комплексов. Его арестовали на два месяца.

Согласно оценкам, в общей сложности государству был причинен ущерб в 487 млн тенге.

В июле текущего года дело бывшего главного архитектора Алматы передали в суд.

На этой неделе в Алматы началось главное судебное разбирательство по делу Ахмеджанова. Также сообщалось, в чем обвиняют бывшего главного архитектора города.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2158095-podast-li-dosaev-v-otstavku-esli-ahmedzhanova-priznayut-vinovnym/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie