Токаев дал поручения акиму области Жетісу

Президент Касым-Жомарт Токаев принял акима области Жетісу Бейбита Исабаева. Последний доложил об итогах социально-экономического развития региона, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт Акорды.

Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет об итогах социально-экономического развития региона за 7 месяцев 2024 года и планах на предстоящий период.

Президенту было доложено, что за январь-июль 2024 года краткосрочный экономический индикатор составил 112,4%. В экономику области привлечено 188,2 млрд тенге инвестиций, в том числе частные инвестиции достигли 136,7 млрд тенге.

Как сообщил Бейбит Исабаев, учитывая аграрную направленность региона, особое внимание уделяется мерам по возврату и вовлечению в сельхозоборот неиспользуемых земель, реализации программы "Ауыл аманаты" и развитию сахарной отрасли.

Глава государства был проинформирован о развитии промышленного производства, привлечении инвестиций в регион. В частности, реализуется ряд перспективных инвестпроектов, в том числе крупный металлургический комбинат в Кербулакском районе, индустриальный парк "Казахстанско-китайский международный промышленный город" на территории СЭЗ "Хоргос - Восточные ворота", ветровая электростанция мощностью 1 ГВт в районе Джунгарских ворот. Принимаются системные меры по расширению транспортно-логистического и транзитного потенциала региона.

Касым-Жомарту Токаеву были представлены данные о состоянии жилищно-коммунальной сферы. По словам акима, до конца года уровень газификации в регионе достигнет 56,5%. Ожидается, что область Жетісу будет полностью газифицирована к 2028 году. За последние 2 года в области построено и отремонтировано 86 объектов социальной инфраструктуры.

Президенту было доложено о ходе жилищного и дорожного строительства, развитии туризма. В целом, туристическая отрасль Жетісу опирается на потенциал 5 дестинаций. Это озера Алаколь и Балхаш, национальные парки "Алтын-Емел" и "Жонгар-Алатау", горный массив Жонгарского Алатау. В целях развития экологического туризма запланировано строительство дорог до водопада Бурхан-булак и озера Жасылколь.

По итогам встречи глава государства поручил продолжить работу по дальнейшему социально-экономическому развитию региона и повышению благосостояния населения.

Напомним, что Бейбит Исабаев был назначен акимом области в июне 2022 года.

Вчера президенту рассказали о ходе подготовки и организации республиканского референдума по вопросу строительства АЭС. Токаев дал поручения главе Центральной избирательной комиссии Нурлану Абдирову.

Перед этим глава государства провел совещание по подготовке к V Всемирным играм кочевников, а также принял нового министра туризма и спорта Ербола Мырзабосынова.