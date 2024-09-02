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Послание президента народу Казахстана. Трансляция

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

В Астане в эти минуты проходит совместное заседание палат парламента, на котором глава государства Касым-Жомарт Токаев выступает с посланием народу Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Ранее в Акорде сообщили, что послание президента будет посвящено перспективам политического и социально-экономического развития Казахстана на предстоящий период.

Отметим, в совместном заседании палат парламента принимают участие депутаты сената и мажилиса, руководители центральных государственных органов, члены Национального курултая, Комиссии по правам человека, Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике, представители общественности и трудовых коллективов.

Напомним, сегодня, 2 сентября, в Казахстане стартует новый политический сезон и новая сессия парламента РК восьмого созыва - с 28 июня депутаты парламента находились на каникулах. Тогда же, 28 июня, состоялось последнее совместное заседание палат парламента - члены мажилиса и сената подвели итоги своей работы и завершили сессию.

Добавим также, что год назад, 1 сентября 2023-го, Токаев также выступил с посланием народу Казахстана - "Экономический курс Справедливого Казахстана".

В тот же день в стране были созданы пять новых министерств, произведена реорганизация Администрации президента и проведены кадровые перестановки.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2155842-poslanie-prezidenta-narodu-kazahstana-translyaciya/

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