Послание президента народу Казахстана. Трансляция
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В Астане в эти минуты проходит совместное заседание палат парламента, на котором глава государства Касым-Жомарт Токаев выступает с посланием народу Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.
Ранее в Акорде сообщили, что послание президента будет посвящено перспективам политического и социально-экономического развития Казахстана на предстоящий период.
Отметим, в совместном заседании палат парламента принимают участие депутаты сената и мажилиса, руководители центральных государственных органов, члены Национального курултая, Комиссии по правам человека, Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике, представители общественности и трудовых коллективов.
Напомним, сегодня, 2 сентября, в Казахстане стартует новый политический сезон и новая сессия парламента РК восьмого созыва - с 28 июня депутаты парламента находились на каникулах. Тогда же, 28 июня, состоялось последнее совместное заседание палат парламента - члены мажилиса и сената подвели итоги своей работы и завершили сессию.
Добавим также, что год назад, 1 сентября 2023-го, Токаев также выступил с посланием народу Казахстана - "Экономический курс Справедливого Казахстана".
В тот же день в стране были созданы пять новых министерств, произведена реорганизация Администрации президента и проведены кадровые перестановки.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2155842-poslanie-prezidenta-narodu-kazahstana-translyaciya/