Послание президента народу Казахстана. Трансляция

В Астане в эти минуты проходит совместное заседание палат парламента, на котором глава государства Касым-Жомарт Токаев выступает с посланием народу Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Ранее в Акорде сообщили, что послание президента будет посвящено перспективам политического и социально-экономического развития Казахстана на предстоящий период.

Отметим, в совместном заседании палат парламента принимают участие депутаты сената и мажилиса, руководители центральных государственных органов, члены Национального курултая, Комиссии по правам человека, Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике, представители общественности и трудовых коллективов.

Напомним, сегодня, 2 сентября, в Казахстане стартует новый политический сезон и новая сессия парламента РК восьмого созыва - с 28 июня депутаты парламента находились на каникулах. Тогда же, 28 июня, состоялось последнее совместное заседание палат парламента - члены мажилиса и сената подвели итоги своей работы и завершили сессию.

Добавим также, что год назад, 1 сентября 2023-го, Токаев также выступил с посланием народу Казахстана - "Экономический курс Справедливого Казахстана".

В тот же день в стране были созданы пять новых министерств, произведена реорганизация Администрации президента и проведены кадровые перестановки.