Совместное заседание палат парламента началось в Астане: онлайн-трансляция

Сегодня, 28 июня, в Астане началось совместное заседание палат парламента Казахстана. Соответствующее распоряжение подписал глава мажилиса, передает NUR.KZ.

Трансляция мероприятия ведется в официальном YouTube-канале парламента.

Напомним, распоряжение о проведении совместного заседания палат парламента подписал ранее председатель Ерлан Кошанов. Оно назначено на пятницу, 28 июня, в 10:00.

Напомним, что в последний раз данное мероприятие состоялось на прошлой неделе - 21 июня. Перед этим депутаты собирались 14 июня - тогда же ими рассматривался проект Конституционного закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон РК "О судебной системе и статусе судей РК".

Добавим, согласно информации на сайте ИПС "Әділет", совместное заседание палат парламента созывает председатель мажилиса, заблаговременно информируя депутатов палат. В этом случае председатель мажилиса издает распоряжение о созыве совместного заседания палат парламента, о чем извещает депутатов парламента.

Совместные заседания палат парламента проводятся с 10:00 до 18:00, с перерывами с 12:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00. Парламент может принимать решение об ином времени проведения совместного заседания палат.