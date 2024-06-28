Депутаты парламента Казахстана ушли на каникулы

Сегодня в парламенте состоялось совместное заседание палат – депутаты мажилиса и сената подвели итоги своей работы и завершили сессию, передает корреспондент NUR.KZ.

"В настоящее время в портфеле Парламента находится 71 законопроект. Депутатскому корпусу предстоит работа над Бюджетным, Налоговым, Строительным, Водным кодексами. Мы ожидаем также абсолютно новый Цифровой кодекс. Нас ждет серьезная работа над законопроектами по вопросам противодействия коррупции; борьбы с наркотиками; религии, реформы судебной системы и другими. Здесь потребуется слаженная и скрупулезная работа как Парламента, Правительства, так и экспертного сообщества", - подвел итог председатель мажилиса Ерлан Кошанов.

Глава сената объявил закрытой вторую сессию парламента РК восьмого созыва. Далее депутаты отправятся на каникулы, во время которых их ждут поездки по регионам Казахстана с проблемными вопросами.

Отметим, в прошлом году депутаты парламента РК ушли на каникулы 30 июня.

Напомним, распоряжение о проведении совместного заседания палат парламента подписал ранее председатель Ерлан Кошанов.

Стоит отметить, что предыдущее заседание обеих палат парламента состоялось на прошлой неделе - 21 июня. Перед этим депутаты собирались 14 июня - тогда же ими рассматривался проект Конституционного закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон РК "О судебной системе и статусе судей РК".