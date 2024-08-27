Название нового района Астаны утвердил маслихат

В Астане на заседании маслихата утвердили название нового шестого района столицы - депутаты проголосовали за то, чтобы присвоить ему название "Сарайшык", передает корреспондент NUR.KZ.

В начале лета сообщалось, что для нового района в Астане, который образовали, отделив часть территории от района Алматы, было предложено 4 варианта: Сарайшык, Туран, Сауран и Жеруйык.

Ономастическая комиссия тогда остановилась на "Сарайшык". Большинство депутатов маслихата также посчитали, что "Сарайшык" - самое подходящее название для нового, шестого, района столицы. Его назвали символичным, поскольку так называлась столица Казахского ханства.

Сегодня в маслихате официально утвердили "Сарайшык" как название новосозданного шестого район столицы.

"Мы пришли к вам с предложением присвоить новому району столицы название "Сарайшык". Вы знаете, что до этого по этому вопросу было несколько заседаний ономастической комиссии, и оно было поддержано", - заявил на заседании маслихата глава управления по развитию языков и архивного дела Астаны Сакен Есиркеп.

Глава маслихата Ерлан Каналимов добавил, что вопрос о новом названии уже был всесторонне обсужден ранее, и предложил проголосовать за новое название - депутаты проголосовали "за".

Добавим, что о создании нового, шестого, района в Астане стало известно в апреле. Инициатором стал председатель столичного маслихата Ерлан Каналимов. Причиной он назвал сильную нагрузку на акимат района Алматы.

Стало известно, что район Алматы решили разделить на два - один из них сохранил название "Алматы", для второго искали новое название. Соответствующий законопроект опубликовали на сайте "Открытые НПА" - его обсуждение продлилось до 14 мая.

В мае аким Женис Касымбек сообщил, что новый район появится в Астане в течение года.

Отметим, что к этому часу Астана поделена на пять районов:

Есильский район;

район Байконыр;

район Алматы;

район Сарыарка;

район Нура;

район Сарайшык.