Депутаты предложили название для нового шестого района Астаны

В городском маслихате сегодня прошли публичные слушания по вопросу присвоения названия новому шестому району в Астане, поскольку столичный район "Алматы" поделят надвое, передает корреспондент NUR.KZ.

Как отметил глава управления по развитию языков и архивного дела Сакен Есиркеп, для нового района было предложено 4 варианта: Сарайшык, Туран, Сауран или Жеруйык. Ономастическая комиссия остановилась на "Сарайшык".

Большинство депутатов маслихата также посчитали, что "Сарайшык" - самое подходящее название для нового шестого района столицы. Его назвали символичным, поскольку так же называлась столица Казахского ханства.

Окончательное решение будет принято на следующей сессии маслихата Астаны.

"Были разные предложения, разные варианты, и сегодня мы вновь обсудили этот вопрос - по итогам сегодняшнего заседания будет принят протокол, в ближайшее время мы проведем сессию маслихата и внесем предложение по утверждению этого названия", - сообщил глава маслихата Ерлан Каналимов.

Напомним, в апреле Каналимов инициировал создание нового, шестого района в Астане. Причиной он назвал сильную нагрузку на акимат района Алматы.

Позже стало известно, что район Алматы собираются поделить надвое. Соответствующий законопроект опубликовали на сайте "Открытые НПА" - его обсуждение продлилось до 14 мая.

В мае аким Женис Касымбек сообщил, что новый район появится в Астане в течение года.

Отметим, что на данный момент Астана поделена на пять районов:

Есильский район;

район Байконыр;

район Алматы;

район Сарыарка;

район Нура.