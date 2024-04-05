Мирзиеев проводил Токаева в аэропорту Ургенча (видео)
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Рабочий визит главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Узбекистан завершен. Его коллега Шавкат Мирзиеев проводил Токаева в аэропорт Ургенча, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Кадрами из аэропорта поделился Telegram-канал пресс-службы главы Казахстана.
"Завершился рабочий визит президента Казахстана в Узбекистан. В аэропорту города Ургенча главу государства Касым-Жомарта Токаева проводил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев", - говорится в подписи к посту.
Напомним, сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Узбекистан с рабочим визитом – его лично встретил Шавкат Мирзиеев.
Позже главы двух государств провели неформальную встречу, на которой обсудили вопросы дальнейшего укрепления казахско-узбекского стратегического партнерства и союзничества.
Позже президенты посетили исторические достопримечательности - городище Ичан-кала, расположенное в историческом центре древней Хивы.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2079791-mirzieev-provodit-tokaeva-v-aeroportu-urgencha-foto/