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Мирзиеев проводил Токаева в аэропорту Ургенча (видео)

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеев
Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеев. Фото: t.me/aqorda_resmi

Рабочий визит главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Узбекистан завершен. Его коллега Шавкат Мирзиеев проводил Токаева в аэропорт Ургенча, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Кадрами из аэропорта поделился Telegram-канал пресс-службы главы Казахстана.

"Завершился рабочий визит президента Казахстана в Узбекистан. В аэропорту города Ургенча главу государства Касым-Жомарта Токаева проводил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев", - говорится в подписи к посту.

Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеев
Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеев. Фото: t.me/aqorda_resmi

Напомним, сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Узбекистан с рабочим визитом – его лично встретил Шавкат Мирзиеев.

Позже главы двух государств провели неформальную встречу, на которой обсудили вопросы дальнейшего укрепления казахско-узбекского стратегического партнерства и союзничества.

Позже президенты посетили исторические достопримечательности - городище Ичан-кала, расположенное в историческом центре древней Хивы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2079791-mirzieev-provodit-tokaeva-v-aeroportu-urgencha-foto/

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