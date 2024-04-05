Мирзиеев проводил Токаева в аэропорту Ургенча (видео)

Рабочий визит главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Узбекистан завершен. Его коллега Шавкат Мирзиеев проводил Токаева в аэропорт Ургенча, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Кадрами из аэропорта поделился Telegram-канал пресс-службы главы Казахстана.

"Завершился рабочий визит президента Казахстана в Узбекистан. В аэропорту города Ургенча главу государства Касым-Жомарта Токаева проводил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев", - говорится в подписи к посту.

Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеев. Фото: t.me/aqorda_resmi

Напомним, сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Узбекистан с рабочим визитом – его лично встретил Шавкат Мирзиеев.

Позже главы двух государств провели неформальную встречу, на которой обсудили вопросы дальнейшего укрепления казахско-узбекского стратегического партнерства и союзничества.

Позже президенты посетили исторические достопримечательности - городище Ичан-кала, расположенное в историческом центре древней Хивы.