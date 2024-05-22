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Министр энергетики Алмасадам Саткалиев получил еще одну должность

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Алмасадам Саткалиев
Алмасадам Саткалиев. Фото: t.me/KZgovernment

Сегодня министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев был избран председателем научно-технического совета (НТС) Минэнерго, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

По данным министерства, сегодня, 22 мая, в Минэнерго состоялось очередное заседание научно-технического совета.

Отмечается, что в состав НТС входят представители госорганов, научного сообщества, национальных компаний и университетов. Рабочим органом НТС определен АО "Ситуационно-аналитический центр топливно-энергетического комплекса РК".

"По итогам заседания участниками избран председатель НТС и его заместители, а также утвержден перечень приоритетных направлений для проведения научных исследований.

Решением участников председателем НТС избран министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев, заместителем председателя избран вице-министр энергетики Бакытжан Ильяс, курирующий сферу цифровизации", – говорится в сообщении.

В рамках разработанного участниками НТС перечня приоритетных направлений научных исследований охвачены следующие сферы:

  1. Геолого-физические методы исследования;
  2. Промысловое оборудование;
  3. Регулирование динамики и подготовки флюидов;
  4. Управление разработкой месторождений и скважин;
  5. Нефтепереработка и нефтегазохимия;
  6. Исследования в атомной и уранодобывающей отрасли, редкие металлы и редкоземельные металлы;
  7. Охрана труда, промышленная безопасность, радиационная безопасность, охрана окружающей среды и производственные операции;
  8. Разработка и внедрение инновационной техники, технологий и оборудования, позволяющих повысить надежность, управляемость и наблюдаемость электросетевых объектов, снижение потерь, увеличение пропускную способность электрических сетей;
  9. Разработка и внедрение инновационных технологий и оборудования, позволяющих повысить надежность, управляемость и наблюдаемость объектов теплоэнергетики, снижение потерь, увеличение эффективности тепловых сетей;
  10. Научно-технические разработки в области развития атомно-водородной энергетики.

Напомним, Алмасадам Саткалиев занял пост главы Минэнерго 4 апреля 2023 года. 6 февраля 2024 года он сохранил эту должность после переформирования кабмина.

Ранее Саткалиев являлся директором по управлению активами АО "ФНБ "Самрук-Қазына".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2105361-ministr-energetiki-almasadam-satkaliev-poluchil-eshche-odnu-dolzhnost/

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