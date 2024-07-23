Усложнить процедуру поступления в медвузы хотят в Казахстане

Глава Минздрава на сегодняшнем брифинге в кабмине рассказала, каким образом в Казахстане хотят повысить качество подготовки медицинских кадров, передает корреспондент NUR.KZ.

Акмарал Альназарова отметила, что в Минздраве говорили о качестве образовательных программ и подготовке медицинских кадров.

"Сегодня в 14 вузах страны - профильных и непрофильных - обучаются порядка 69 тыс. медкадров. Из них 48% обучаются в рамках госзаказа и где-то в 52% - за счет платных услуг. Мы видим перегрузку и в целом аудиторного фонда, дефицит общежитий и нагрузку на профессорско-преподавательский состав, которая в 1,5 раза превышает норму.

В связи с чем нами рекомендовано в целом поэтапная оптимизация обучения на платной основе, потому что в этом году выпущено уже порядка 10,5 тыс. врачей, в целом, я думаю, что дефицит медкадров поэтапно будет снижаться", - сообщила она.

Альназарова говорит, что в прошлом году один из медвузов страны принял около 1200 студентов на платной основе, в этом году будет около 700 студентов.

"Они на 500 человек снизили (число студентов-платников - прим. ред.) и в целом увеличили проходной балл. Это априори будет основой для вхождения лучших студентов и для обеспечения качественной подготовки студентов в медвузах страны", - резюмировала Альназарова.

Напомним, что прием заявлений для участия в конкурсе образовательных грантов в казахстанские университеты стартовал 13 июля и завершится 24 июля.

Всего на 2024-2025 учебный год для обучения по образовательным программам высшего образования выделено 78 219 грантов, в том числе на обучение граждан РК из числа сельской молодежи, переселяющихся в регионы, определенные правительством - 3903 грантов.

Отметим, что ранее министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек сказал, что до 2025 года количество грантов ежегодно будет увеличиваться на 10%, а доступ казахстанцев к получению высшего образования будет значительно расширен.

Наряду с этим Наццентр тестирования опубликовал пороговые баллы по итогам ЕНТ для каждого вуза при поступлении на бесплатное обучение.

Также сегодня глава МЗ рассказала, не жалеет ли о том, что возглавила министерство, и ответила на вопрос почему казахстанская вакцина от коронавируса QazVac так и не получила регистрации в ВОЗ.