"Прошло 4 года": почему вакцину QazVac от коронавируса так и не зарегистрировали

На брифинге в кабмине главу Минздрава спросили, почему казахстанская вакцина от коронавируса QazVac так и не получила регистрации в ВОЗ, передает корреспондент NUR.KZ.

"ВОЗ заявку рассматривала, но в связи с тем, что необходимы дополнительные условия, чтобы ее сертифицировать и зарегистрировать… Эти работы сейчас ведутся, вопрос с повестки дня не сходит. Думаю, что эту работу мы должны будем до логического завершения довести", - заявила министр здравоохранения Акмарал Альназарова.

Она добавила, что тот объем вакцины от коронавируса, который был необходим в свое время, был использован. Касательно того, насколько актуально сейчас продолжать работу по регистрации казахстанской вакцины, министр ответила следующее:

"Коронавирус продолжает курсировать, и некоторые штаммы, которые были во время пандемии, зарегистрированы. Вакцина у нас уже имеется, поэтому зарегистрировать ее… думаю, что дело нужно довести до конца.

В целом наработку можно в дальнейшем использовать для новых видов вакцин. Я думаю, что это принципиальный вопрос, и он будет доведен до конца. Дедлайнов конкретных нет. Это достаточно долгий процесс, но работы идут", - заявила глава Минздрава.

Ранее вице-министр здравоохранения Айжан Есмагамбетова рассказала, почему ВОЗ до сих пор не одобрила казахстанскую вакцину против коронавируса. Напомним, в конце июля 2022 года Айжан Есмагамбетова, комментируя признание ВОЗ QazVac, отметила, что признание вакцины - это достаточно сложный и длительный процесс. По ее словам, это связано с тем, что у организации очень жесткие требования.

В сентябре того же года экс-глава Минздрава Ажар Гиният сообщила, что над одобрением ВОЗ они все еще работают.

По информации на официальном сайте Минздрава, QazVac – инактивированная вакцина против COVID-19, разработанная Научно-исследовательским институтом проблем биологической безопасности Министерства образования и науки Казахстана.

К слову, в августе 2021 года QazVac официально зарегистрировали в Кыргызстане, а в октябре того же года вакцине присвоили сертификат халал.