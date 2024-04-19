Казахстанцам вернули земли по делу, связанному с Мухтаром Аблязовым

В Жамбылской области судом возвращены 16 незаконно отчужденных земель по делу, связанному с АО "БТА Банк" и Мухтаром Аблязовым, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается на официальной странице суда в Facebook, судебной коллегией по гражданским делам Жамбылского областного суда рассмотрено дело по апелляционному ходатайству прокурора на решение Таразского городского суда от 13.07.2018 года об отказе в удовлетворении жалобы ТОО "Ногайбай-Kazexim" на действия ЧСИ о признании незаконными и отмене протоколов об итогах электронного аукциона.

Судом установлено, что в 2006 году на основании кредитного договора между АО "БТА Банк" и ТОО "Kazexim" 16 земельных участков общей площадью более 14 тыс. га были переданы банку в залог в качестве обеспечения займа ТОО.

О наличии кредитного договора и залога земельных участков землепользователи узнали только в сентябре 2010 года.

В суде отметили, что приговорами суда от 2010 и 2017 годов генеральный директор ТОО "Kazexim", Мухтар Аблязов и другие члены организованной группы были осуждены. С них в пользу банка были взысканы значительные суммы материального ущерба.

В связи с неисполнением своих обязательств по возврату долга в 2011 году прокурор Жамбылской области в интересах АО "БТА Банк" обратился в суд с иском.

Решением суда от 2011 года с ТОО "Kazexim" в пользу банка была взыскана задолженность в размере более 3 млрд тенге путем обращения взыскания на имущество ответчиков.

В сентябре 2016 года частным судебным исполнителем было возбуждено исполнительное производство и совершены исполнительские действия по обращению взыскания на заложенное имущество ТОО "Kazexim", а в 2018 году проведены аукционные торги, по результатам которых проданы 5 земельных участков.

"С учетом вышеуказанного судебная коллегия пришла к выводу о незаконности решения суда от 2018 года, поскольку достоверно установила, что земельные участки были незаконно переданы ТОО "Kazexim", в связи с чем подлежат возврату жителям Кордайского района. Таким образом, судом защищены права и интересы землепользователей", - отметили в суде.

По информации официального сайта, ТОО "Агрокультура Импэкс" и ТОО "Kazexim-Astyk" - это зернотрейдинговая группа компаний, которые были основаны в 2010 и в 2014 годах специалистами, имеющими стаж работы на рынке сельскохозяйственной продукции более 20 лет.

Основная деятельность группы компаний - экспорт зерновых, масличных и бобовых культур, выращенных крупными предприятиями отрасли.

Напомним, в Казахстане и еще ряде стран против Мухтара Аблязова были заведены уголовные дела. В 2017 году в нашей стране банкир был заочно приговорен к 20 годам колонии за хищения.

В декабре 2020 года его заочно приговорили к 15 годам тюрьмы в России по делу "БТА Банка". Российским судом было установлено, что за три года (с 2006 по 2009) Мухтар Аблязов вместе с подчиненными похитил 58 млрд рублей.

В начале декабря 2022 года стало известно, что банкир был лишен статуса беженца во Франции и, возможно, будет экстрадирован из страны.

При этом в Генпрокуратуре РК заявили, что у них нет достоверных сведений, которые могли бы подтвердить или опровергнуть информацию о выдворении Мухтара Аблязова из Франции.