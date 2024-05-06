Какие задачи поставил Бектенов перед новым министром цифрового развития

Премьер-министр Олжас Бектенов представил коллективу Минцифры нового главу ведомства – Жаслана Мадиева, передает NUR.KZ со ссылкой на Primeminister.kz.

Олжас Бектенов обозначил перед новым министром важные задачи, стоящие перед ведомством.

"МЦРИАП поручено обеспечить широкое применение технологий искусственного интеллекта, продолжить работу по созданию благоприятной среды для взращивания успешных стартапов в целях увеличения экспорта IT-услуг, а также усилить меры обеспечения информационной безопасности", – говорится в сообщении пресс-службы премьер-министра.

Жаслан Мадиев. Фото: primeminister.kz

Напомним, сегодня указом президента Казахстана, Жаслан Мадиев был назначен министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

По данным ИПС "Параграф", с октября 2022 года Жаслан Мадиев возглавлял локальную платформу Binance Kazakhstan.

До этого же, с января по сентябрь 2022 года, он являлся первым вице-министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

Олжас Бектенов и коллектив МЦРИАП РК. Фото: primeminister.kz

Напомним, 30 апреля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Багдата Мусина от должности главы Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.

Позже Багдат Мусин комментировал уход с должности. В соцсетях он отметил, что сам подал в отставку.