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Кошанов вновь созвал совместное заседание палат парламента

Опубликовано:

Парламент РК
Парламент РК. Иллюстративное фото: пресс-служба Акорды

Председатель мажилиса Ерлан Кошанов созвал совместное заседание палат парламента Казахстана. Оно состоится в пятницу, 28 июня, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу парламента.

Председатель мажилиса Ерлан Кошанов подписал распоряжение о созыве совместного заседания палат парламента РК, сообщается в Telegram-канале парламента.

"В соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 58 Конституции Республики Казахстан созвать совместное заседание палат парламента Республики Казахстан 28 июня 2024 года в 10:00 в Астане", - говорится в тексте распоряжения.

Напомним, что в последний раз данное мероприятие состоялось на прошлой неделе - 21 июня. Перед этим депутаты собирались 14 июня - тогда же ими рассматривался проект Конституционного закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон РК "О судебной системе и статусе судей РК".

Добавим, согласно информации на сайте ИПС "Әділет", совместное заседание палат парламента созывает председатель мажилиса, заблаговременно информируя депутатов палат. В этом случае председатель мажилиса издает распоряжение о созыве совместного заседания палат парламента, о чем извещает депутатов парламента.

Совместные заседания палат парламента проводятся с 10:00 до 18:00, с перерывами с 12:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00. Парламент может принимать решение об ином времени проведения совместного заседания палат.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2124321-koshanov-vnov-sozval-sovmestnoe-zasedanie-palat-parlamenta/

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